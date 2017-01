Oscar 2017, cambia l'annuncio delle nomination

Di Federico Boni sabato 14 gennaio 2017

Novità in arrivo dalla diretta per le nomination agli Oscar 2017.

Archiviati i Golden Globe, è davvero tutto pronto per l'annuncio delle nomination agli 89esimi premi Oscar, attese per il 24 gennaio prossimo. Ma con delle novità a traino. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti annunciato un format leggermente diverso per l'evento, per la prima volta prodotto dalla stessa Academy.

Niente giornalisti invitati al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills bensì una diretta streaming sui siti Oscar.com, Oscars.org e sulle piattaforme digitali dell'Academy. L'annuncio andrà inoltre in onda sulla ABC durante il programma Good Morning America. Boone Isaacs, presidente dell'Academy, sarà affiancato per l'occasione da vincitori e nominati degli ultimi anni come Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman e Ken Watanabe.

La diretta è prevista per le 5.18 del mattino, ora locale, con La La Land super favorito insieme a Moonlight e a Manchester by the Sea. Tra le sorprese Deadpool, con Fuocoammare di Gianfranco Rosi ancora in corsa per l'Italia nella categoria miglior documentario.

Fonte: HollywoodReporter