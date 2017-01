Deadpool: si candida agli Oscar 2017 (video)

Di Pietro Ferraro domenica 15 gennaio 2017

Ryan Reynolds ha condiviso su Twitter un nuovo spassoso video parodia in cui candida all'attenzione della giuria degli Oscar il suo sovversivo supereroe Deadpool.

Tra le nomination più sorprendenti ai recenti Golden Globes ci sono state due candidature per Deadpool come Miglior film commmedia o musical e a Ryan Reynolds candidato per il Miglior attore in una commedia o musical, e anche se entrambe le categorie se l'è aggiudicate La La Land, Deapool ha collezionato diversi premi e ulteriori candidature lungo la strada che porterà alle nomination agli Oscar del prossimo 24 gennaio, così Ryan Reynolds ha inviato un nuovo video per cercare di aumentare le probabilità di avere il suo cinecomic tra le candidature, ma naturalmente lo ha fatto in una modalità adeguata al suo Wade Wilson, divertente e provocatoria.

Il video di Ryan Reynolds fa il verso ai tradizionali video "For your consideration / Alla vostra attenzione" che elencano normalmente tutti i riconoscimenti conquistati da un film. Reynolds però spariglia le carte, diventa voce narrante e fa del suo meglio per impressionare snocciolando alcune delle statistiche che farebbero di Deadpool un degno concorrente agli Oscar. Inclusi in queste statistiche 272 chili di chimichangas, 42 lettere di rifiuto della Fox e forse una delle migliori gag di sempre per quel che concerne infrangere l'immaginaria "quarta parete" per rivolgersi direttamente al pubblico, che è una caratteristica sia del fumetto che del film.

Oltre alle nomination ai Golden Globe, gli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno ricevuto una nomination ai Writers Guild of America Awards nella categoria Miglior sceneggiatura mentre Tim Miller, regista di questo cinecomic campione d'incassi "vietato ai minori", ha ricevuto una candidatura come Miglior regista esordiente ai Directors Guild of America Awards.

Tra i suoi altri riconoscimenti, Deadpool ha vinto due Critics Choice Awards per la Migliore commedia e Ryan Reynolds per il Miglior attore in una commedia. Ha inoltre ricevuto candidature dall'American Cinema Editors per il miglior montaggio (Julian Clarke), dalla Casting Society of America per la Miglior direzione casting (Ronna Kress, Jennifer Page, Corinne Clark), dai People Choice Awards nelle categorie Miglior film e Miglior film d'azione e come Miglior produzione (Lauren Shuler Donner, Ryan Reynolds, Simon Kinberg) per un lunogometraggio cinematografico ai Producers Guild of America Awards. All'inizio di quest'anno Deadpool ha vinto anche due MTV Movie Awards per la migliore performance comedy (Ryan Reynolds) e Miglior combattimento (Ryan Reynolds & Ed Skrein).

Verso la fine di questo video, il "Mercenario Chiacchierone" cita anche, "1 video trapelato" del film, che fa riferimento al filmato di prova trapelato online e divenuto in seguito così popolare da "costringere" Fox a dare luce verde al film dopo diversi anni di attesa.