Stasera in tv: "Il piccolo principe" su Canale 5

lunedì 16 gennaio 2017

Canale 5 stasera propone "Il piccolo principe", film d'animazione del 2015 diretto da Mark Osborne con le voci di Paola Cortellesi,Toni Servillo, Alessandro Gassmann e Alessandro Siani.

Cast e personaggi



Riley Osborne: Piccolo Principe

Rachel McAdams: la mamma

Mackenzie Foy: piccola ragazza

James Franco: la volpe

Marion Cotillard: la rosa

Jeff Bridges: l'aviatore

Benicio del Toro: il serpente

Ricky Gervais: il vanitoso

Albert Brooks: l'uomo d'affari

Bud Cort: il Re

Paul Rudd: il signor Principe

Paul Giamatti: l'esaminatore

Doppiatori italiani

Lorenzo D'Agata: Piccolo Principe

Paola Cortellesi: la mamma

Vittoria Bartolomei: piccola ragazza

Stefano Accorsi: la volpe

Micaela Ramazzotti: la rosa

Toni Servillo: l'aviatore

Alessandro Gassmann: il serpente

Alessandro Siani: il vanitoso

Giuseppe Battiston: l'uomo d'affari

Pif: il Re

Angelo Pintus: il signor Principe

Carlo Valli: l'insegnante

Carlo Reali: l'esaminatore

Trama e recensione





Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: una bambina molto matura trasferitasi nel quartiere insieme alla madre. Attraverso le pagine del diario dell'aviatore e i suoi disegni, la bambina scopre come molto tempo prima l'aviatore fosse precipitato in un deserto e vi avesse incontrato il Piccolo Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze dell'aviatore e il racconto dei viaggi del Piccolo Principe in altri mondi contribuiscono a creare un legame tra l'aviatore e la bambina che affronteranno insieme una straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la sua infanzia.

Il piccolo principe: recensione Mark Osborne porta al cinema la celeberrima opera di Antoine de Saint-Exupéry. Leggete la nostra recensione de Il piccolo principe

Curiosità





La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo classico letterario del 1943 di Antoine de Saint-Exupéry.



Il film ha visto un Premio César per il Miglior film d'animazione.



Il budget del film è stato di circa 60 milioni di euro.



Il film è stato realizzato con un mix di CG e stop-motion.



Le scene in stop-motion nel deserto sono state create utilizzando principalmente carta, anche il Piccolo Principe è fatto di carta e argilla.



Mark Osborne ha rivelato che il libro lo ha profondamente colpito a livello personale in quanto è stato un regalo fattogli dalla moglie anni fa, quando erano fidanzati. I due erano studenti universitari e all'epoca cercavano di mantenere vivo il loro rapporto vissuto a distanza. "Il piccolo principe ha rafforzato il nostro sentimento. Ho un legame speciale con esso. Significa molto per me e per tutti coloro che hanno letto il libro, perché in realtà si collega alle relazioni significative e amicizie della tua vita". La moglie di Osborne viene citata e ringraziata nei titoli di coda.



Olivier d'Agay, pronipote e portavoce degli eredi dello scrittore Antoine de Saint-Exupéry, ha detto in una e-mail al Los Angeles Times nel mese di gennaio 2016: "Il film è molto fedele al libro. La storia della bambina, la sua amicizia con l'aviatore, il suo conflitto con la madre...il film è la dimostrazione che la magia e il potere del libro sono ad oggi ancora intonsi".



Nonostante sia prodotto da società francesi, il film è stato realizzato in lingua inglese.



Il Piccolo Principe è diventato il maggior successo di sempre per un film d'animazione francese incassando 97 milioni di dollari in tutto il mondo.



La targa della macchina dell'aviatore è "STEX43", chiaramente un riferimento all'autore del libro: Antoine de Saint-Exupéry (STEX), e 43, l'anno in cui il libro è stato pubblicato (1943).



Il film ha fatto storia in Brasile diventando il primo film d'animazione non americano a conquistare la vetta al box-office nazionale. Il film è rimasto in vetta agli incassi brasiliani per tre settimane consecutive attirando oltre 2 milioni di spettatori.



Mark Osborne ha scelto come protagonista una bambina dopo aver letto una ricerca del Geena Davis Institute on Gender in Media che ha rivelato la disparità di genere tra i personaggi di film d'animazione.



A partire dalla sua uscita a dicembre 2015, il film ha raccolto oltre 12 milioni di spettatori in tutto il mondo



Il Piccolo Principe era il libro preferito di James Dean, che è uno dei principali idoli di James Franco che ha debuttao come doppiatore in un film d'animazione prestando la voce alla Volpe, Franco ha anche interpretato Dean nel film biografico di James Dean - La storia vera (2001), per il quale ha vinto un Golden Globe ed è stato nominato per un Emmy.







La colonna sonora





Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer (“Il Gladiatore”, “Il Re Leone”, “Il Cavaliere Oscuro”).

La colonna sonora contiene anche tre brani pop scritti e interpretati appositamente per il film dalla cantautrice francese Camille, tra cui il singolo “Suis - Moi”.







TRACK LISTINGS

01 Preparation

02 Suis-moi

03 The Life Plan

04 Driving

05 Equation

06 The Interview

07 Le Tour de France en Diligence

08 Plan

09 Getting on with It

10 Amongst the Coins

11 Top Floor Please

12 Ascending

13 Parachutes

14 Draw Me a Sheep

15 Stars

16 The Fox

17 The Journey

18 The Absurd Waltz

19 Suis-moi (Reprise)

20 Rediscovery

21 Trapped Stars

22 Farewell

23 Escape

24 Finding the Rose

25 Growing Up

