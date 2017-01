Box Office Italia 16 gennaio, Collateral Beauty davanti Allied

Di Federico Boni martedì 17 gennaio 2017

Will Smith Re del botteghino italiano.

Primo anche al lunedì. Collateral Beauty non molla la vetta del botteghino italiano, con altri 143.433 euro in tasca in 24 ore. Sempre secondo Allied di Robert Zemeckis, a quota 106.327 euro, seguito dai 74.089 euro di Mister Felicità e dai 73.290 euro di Assassin's Creed.

Quinta piazza con 59.763 euro per The Founder, seguito dai 54.415 euro di Sing, dai 47.856 euro di Silence, dai 27.756 euro di Passengers, dai 25.276 euro di Oceania e dai 20.883 euro di Lion.



Box Office 16 gennaio

COLLATERAL BEAUTY € 143.433 - 25.576 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 106.327 - 19.077 spettatori



MISTER FELICITA' € 74.089 - 14.403 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 73.290 - 12.433 spettatori



THE FOUNDER € 59.763 - 10.277 spettatori



SING € 54.415 - 9.935 spettatori



SILENCE € 47.856 - 8.501 spettatori



PASSENGERS € 27.756 - 4.784 spettatori



OCEANIA € 25.276 - 4.598 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 20.883 - 3.986 spettatori



Box Office Italia Collateral Beauty batte Allied

Fuori dal podio Alessandro Siani con Mister Felicità, arrivato ai 9.179.600 euro e ai 1.509.004 spettatori paganti, con Assassin's Creed altro buon risultato a quota 5.101.549 euro. Bene anche Oceania della Disney, che ha sfondato il muro dei 13 milioni totali (13.172.011 euro per la precisione ndr.), mentre The Founder e Silence non hanno fatto faville all'esordio. 741.735 euro per la pellicola Videa, uscita però solo in 226 copie (3.282 euro a sala) e 725.190 euro per il titolo 01, che di sale a disposizione ne aveva 281. Per il resto Passengers si è avvicinato ai 5 milioni di euro, mentre Il GGG - Il Grande Gigante Gentile ha superato la soglia dei 4.

Weekend ricco quello in arrivo grazie alle uscite di Arrival, sci-fi di Denis Villeneuve; xXx: il ritorno di Xander Cage, Qua la zampa!, Il ragno Rosso, Dopo l'amore, Il mondo Magico, Nebbia in agosto e L'ora Legale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone.