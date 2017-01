Box Office Italia 19 gennaio, L'ora Legale subito in testa

Di Federico Boni venerdì 20 gennaio 2017

Will Smith Re del botteghino italiano.

Partenza lanciata al botteghino nazionale per Ficarra e Picone, subito primi con l'Ora Legale. Seicento copie e 261.602 euro al debutto per il titolo Medusa, che ha così detronizzato Collateral Beauty, comunque secondo a quota 137.320 euro. Debutto in 3° posizione per XXX 3, partito con 134.529 euro, seguito dai 116.031 euro di Arrival e dai 112.310 euro di Allied.

Sesta posizione con 47.795 euro per The Founder, seguito dai 45.884 euro di Sing, dai 42.368 euro di Silence, dai 38.280 euro di Mister Felicità e dai 37.692 euro di Qua la Zampa!.



Box Office 18 gennaio

L'ORA LEGALE € 261.602 - 42.575 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 137.320 - 23.144 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 134.529 - 19.714 spettatori



ARRIVAL € 116.031 - 18.293 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 112.310 - 19.319 spettatori



THE FOUNDER € 47.795 - 7.923 spettatori



SING € 45.884 - 8.273 spettatori



SILENCE € 42.368 - 7.163 spettatori



MISTER FELICITA' € 38.280 - 6.836 spettatori



QUA LA ZAMPA! € 37.692 - 6.144 spettatori



Box Office Italia 18 gennaio Collateral Beauty davanti Allied - è il giorno di Ficarra e Picone

Sesta posizione con 81.553 euro per Sing, seguito dai 77.745 euro di Silence, dai 56.146 euro di Segantini, dai 43.221 euro di Passengers e dai 39.834 euro di Oceania. Giornata di novità quella di oggi grazie agli arrivi di Arrival, sci-fi di Denis Villeneuve; xXx: il ritorno di Xander Cage, Qua la zampa!, Il ragno Rosso, Dopo l'amore, Il mondo Magico, Nebbia in agosto e L'ora Legale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, lanciato da Medusa in 600 copie.



Box Office 18 gennaio

COLLATERAL BEAUTY € 244.147 - 46.457 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 185.890 - 35.645 spettatori



MISTER FELICITA' € 103.315 - 20.653 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 98.545 - 17.821 spettatori



THE FOUNDER € 93.838 - 17.558 spettatori



SING € 81.553 - 15.407 spettatori



SILENCE € 77.745 - 14.993 spettatori



SEGANTINI - RITORNO ALLA NATURA € 56.146 6.045 spettatori



PASSENGERS € 43.221 - 8.248 spettatori



OCEANIA € 39.834 - 7.620 spettatori



Box Office Italia 17 gennaio Collateral Beauty davanti Allied

Sempre primo e con altri 175.347 euro in tasca. Prosegue la corsa al box office italico di Collateral Beauty, anche ieri sul trono degli incassi davanti ai 131.450 euro di Allied. Per la prima volta terzo The Founder, con 74.101 euro, seguito dai 73.367 euro di Assassin's Creed e dai 66.600 euro di Mister Felicità.

Sesta posizione con 54.811 euro per Silence di Scorsese, seguito dai 53.852 euro di Sing, dai 46.947 euro di Segantini - Ritorno alla Natura, dai 29.129 euro di Passengers e dai 27.153 euro di Oceania.



Box Office 17 gennaio

COLLATERAL BEAUTY € 175.347 - 32.103 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 131.450 - 24.405 spettatori



THE FOUNDER € 74.101 - 13.100 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 73.367 - 12.716 spettatori



MISTER FELICITA' € 66.600 - 12.659 spettatori



SILENCE € 54.811 - 9.891 spettatori



SING € 53.852 - 10.209 spettatori



SEGANTINI - RITORNO ALLA NATURA € 46.947 - 5.173 spettatori



PASSENGERS € 29.129 - 5.331 spettatori



OCEANIA € 27.153 - 5.222 spettatori



Box Office Italia 16 gennaio Collateral Beauty davanti Allied

Primo anche al lunedì. Collateral Beauty non molla la vetta del botteghino italiano, con altri 143.433 euro in tasca in 24 ore. Sempre secondo Allied di Robert Zemeckis, a quota 106.327 euro, seguito dai 74.089 euro di Mister Felicità e dai 73.290 euro di Assassin's Creed.

Quinta piazza con 59.763 euro per The Founder, seguito dai 54.415 euro di Sing, dai 47.856 euro di Silence, dai 27.756 euro di Passengers, dai 25.276 euro di Oceania e dai 20.883 euro di Lion.



Box Office 16 gennaio

COLLATERAL BEAUTY € 143.433 - 25.576 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 106.327 - 19.077 spettatori



MISTER FELICITA' € 74.089 - 14.403 spettatori



ASSASSIN'S CREED € 73.290 - 12.433 spettatori



THE FOUNDER € 59.763 - 10.277 spettatori



SING € 54.415 - 9.935 spettatori



SILENCE € 47.856 - 8.501 spettatori



PASSENGERS € 27.756 - 4.784 spettatori



OCEANIA € 25.276 - 4.598 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 20.883 - 3.986 spettatori



Box Office Italia Collateral Beauty batte Allied

Fuori dal podio Alessandro Siani con Mister Felicità, arrivato ai 9.179.600 euro e ai 1.509.004 spettatori paganti, con Assassin's Creed altro buon risultato a quota 5.101.549 euro. Bene anche Oceania della Disney, che ha sfondato il muro dei 13 milioni totali (13.172.011 euro per la precisione ndr.), mentre The Founder e Silence non hanno fatto faville all'esordio. 741.735 euro per la pellicola Videa, uscita però solo in 226 copie (3.282 euro a sala) e 725.190 euro per il titolo 01, che di sale a disposizione ne aveva 281. Per il resto Passengers si è avvicinato ai 5 milioni di euro, mentre Il GGG - Il Grande Gigante Gentile ha superato la soglia dei 4.

Weekend ricco quello in arrivo grazie alle uscite di Arrival, sci-fi di Denis Villeneuve; xXx: il ritorno di Xander Cage, Qua la zampa!, Il ragno Rosso, Dopo l'amore, Il mondo Magico, Nebbia in agosto e L'ora Legale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone.