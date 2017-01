Arrival: la colonna sonora del film di Dennis Villeneuve

Di Pietro Ferraro martedì 17 gennaio 2017

Il 19 gennaio debutta nei cinema italiani Arrival e Blogo vi propone la colonna sonora del dramma sci-fi di Dennis Villeneuve.

Il prossimo 19 gennaio Arrival, il dramma fantascientifico di Denis Villeneuve, approda nei cinema italiani e come è nostra consuetudine con le uscite di punta andiamo a proporvi la colonna sonora ufficiale del film.

Denis Villeneuve ha affidato le musiche originali del film al compositore berlinese di origine islandese Jóhann Jóhannsson. Tra i crediti di Jóhannsson ci sono le musiche del biopic La teoria del tutto che gli sono valse un Golden Globe per la miglior colonna sonora. Il compositore è alla sua terza collaborazione con Villeneuve dopo aver musicato Prisoners e Sicario, con quest'ultimo Jóhannsson si è guadagnato la sua seconda candidatura all'Oscar dopo quella ricevuta per La teoria del tutto.

Arrival è il mio terzo film con Denis, stiamo lavorando al nostro quarto ora [Blade Runner 2049], e abbiamo sviluppato una fiducia e una conoscenza dei gusti e della sensibilità di ciascuno. Denis mi coinvolge sempre in fase di pre-produzione: ho letto la sceneggiatura e si parlava di stati d'animo e il ruolo che la musica aveva bisogno di giocare. Con Arrival non abbiamo parlato molto della musica e questo è stato intenzionale da parte sua; praticamente mi ha dato carta bianca per sperimentare.

TRACK LISTINGS

1. Arrival

2. Heptapod B

3. Sapir-­Whorf

4. Hydraulic Lift

5. First Encounter

6. Transmutation At A Distance

7. Around The Clock News

8. Xenolinguistics

9. Ultimatum

10. Principle Of Least Time

11. Hazmat

12. Hammers And Nails

13. Xenoanthropology

14. Non-Zero-Sum Game

15. Properties Of Explosive Materials

16. Escalation

17. Decyphering

18. One Of Twelve

19. Rise

20. Kangaru

La colonna sonora integrale è disponibile su Spotify.