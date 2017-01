Box Office, Rogue One abbatte il muro del miliardo di dollari worldwide

Di Federico Boni domenica 22 gennaio 2017

4° film miliardario in un anno per la Disney. Dopo Civil War, Zootropolis e Alla Ricerca di Dory, anche Rogue One: A Star Wars Story ha compiuto l'impresa.

E' il primo film del 2017 a compiere l'impresa, anche se in realtà uscito nel 2016. Rogue One: A Star Wars Story ha sfondato il muro del miliardo di dollari incassati in tutto il mondo, diventando così il 4° titolo Disney dello scorso anno a riuscirci dopo Captain America: Civil War, Zootropolis e Alla Ricerca di Dory. Mai nessuno studios era riuscito in nulla di simile. Il primo spin-off di Guerre Stellari è diventato il 28esimo titolo 'miliardario' della Storia, inflazione esclusa, nonché il 3° della saga dopo Star Wars: Episode I e Star Wars: Il Risveglio della Forza, un anno fa arrivato ai 2,068,223,624 dollari totali.

Costato 200 milioni di dollari, il titolo di Gareth Edwards ne ha incassati 512 in America e 500 nel resto del mondo, diventando il settimo incasso nazionale. 1,011,301,563 dollari l'attuale totale, davanti a The Dark Knight e poco dietro Lo Hobbit. Il Risveglio della Forza, a cavallo tra il 2015 e il 2016, arrivò alla cifra record di 936,662,225 dollari casalinghi. Nessuno come lui. Su 28 film 'miliardari', 13 sono della Disney

Box Office Worldwide Film miliardari

1 - Avatar - $2,788.0 - 2009

2 - Titanic - $2,186.8 - 1997^

3 - Star Wars: The Force Awakens - $2,066.4 - 2015

4 - Jurassic World - $1,670.4 - 2015

5 - Marvel's The Avengers - $1,519.6 - 2012

6 - Furious 7 - $1,516.0 - 2015

7 - Avengers: Age of Ultron - $1,405.4 - 2015

8 - Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 - $1,341.5 - 2011

9 - Frozen - $1,276.5 - 2013

10 - Iron Man 3 - $1,215.4 - 2013

11 - Minions - $1,159.4 - 2015

12 - Captain America: Civil War - $1,153.3 - 2016

13 - Transformers: Dark of the Moon - $1,123.8 - 2011

14 - Il signore degli Anelli: il ritorno del Re - $1,119.9 - 2003

15 - Skyfall - $1,108.6 - 2012

16 - Transformers: Age of Extinction - $1,104.1 - 2014

17 - The Dark Knight Rises - $1,084.9 - 2012

18 - Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma - $1,066.2 - 2006

19 - Toy Story 3 - $1,063.2 - 2010

20 - Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare - $1,045.7 - 2011

21 - Jurassic Park - $1,029.2 - 1993

22 - Alla Ricerca di Dory - $1,027.9 - 2016

23 - Star Wars: Episode I - $1,027.0 - 1999

24 - Alice in Wonderland - $1,025.5 - 2010

25 - Zootopia - $1,023.8 - 2016

26 - Lo Hobbit - $1,021.1 - 2012

28 - Rogue One: A Star Wars Story - $1,011,301,563 - 2016

28 -Il Cavaliere Oscuro - $1,004.6 - 2008