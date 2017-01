10 film con invasioni aliene

Di Pietro Ferraro sabato 21 gennaio 2017

"Arrival" ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone una speciale classifica con 10 invasioni aliene da grande schermo.

Il dramma fantascientifico Arrival ha debuttato nei cinema italiani dopo recensioni entusiastiche e un incasso che attualmente segna 162 milioni di dollari al box-office internazionale.

Arrival diretto da Denis Villeneuve (Sicario) è basato sul racconto "Storia della tua vita" di Ted Chiang e chiaramente influenzato da titoli come 2001: Odissea nello spazio, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Ultimatum alla terra e Sfera di Barry Levinson a sua volta ispirato all'omonimo romanzo di Michael Chrichton.

Come si può intuire dai titoli che abbiamo selezionato per la nostra classifica, che trovate a seguire, in realtà Arrival è stato solo un mero punto di partenza per proporvi 10 film che poco hanno a che fare con il film di Dennis Villeneuve, l'idea è di ridare al cinema di genere fantascientifico con invasioni aliene la sua connotazione originale, quella fieramente "B-movie", quindi spazio ad evergreen come La guerra dei mondi e L'invasione degli ultracorpi, a popcorn-movies a tutto tondo come Independence Day e a qualche "B-cult" come lo Space Vampires di Tobe Hooper.

1. La guerra dei mondi (1953)





Con tutto il rispetto per il buon remake di Steven Spielberg, l'originale La guerra dei mondi resta un classico inarrivabile che tra fantascienza e disaster-movie ci racconta di una brutale e devastante invasione marziana perpetrata con distruttive astronavi entrate nell'immaginario fantascientifico di sempre. Il film ispirato all'omonimo romanzo di H.G. Wells del 1897 ha vinto un Oscar per gli effetti speciali e nel 2011 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

2. L'invasione degli ultracorpi (1956)





L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel è stato per la fantascienza quello che La notte dei morti viventi di Romero è stato per il genere horror, anche se il film di Siegel, a differenza di quello di Romero, acquistò un sottotesto politico a prescindere dalle intenzioni dei realizzatori; l'uscita del film seguiva gli anni immediatamente successivi alla famigerata "caccia alle streghe" anti-comunista scatenata in quel di Hollywood da MacCarthy. Il film ispirato dall'omonimo romanzo di fantascienza di Jack Finney del 1955 ha fruito di un remake anni '70, Terrore dallo spazio profondo di Philip Kaufman, un cult assolutamente all'altezza dell'originale e di un paio di rifacimenti moderni: Ultracorpi - L'invasione continua (1993) di Abel Ferrara e Invasion (2007) di Oliver Hirschbiegel.

3. Signs (2002)





M. Night Shyamalan al top della forma esplora il filone "invasioni aliene" con il suo stile riflessivo e rarefatto, supportato dalle performance di Mel Gibson e Joaquin Phoenix. Dopo la scoperta di alcuni cerchi nel grano prende il via un'invasione aliena che seguiremo attraverso la tv il punto di vista della famiglia di un pastore protestante che ha perso la fede. Signs include una delle scene cinematografiche più inquietanti di sempre tutta giocata sulla sorpresa, ci riferiamo all'alieno che fa capolino fuori da una finestra durante una festa di compleanno.

4. Independence Day (1996)





Independence Day oltre a creare negli anni '90 il formato blockbuster estivo ha permesso al regista Roland Emmerich di miscelare con dovizia e spettacolari effetti speciali il filone dei film fantascientifici con invasioni aliene al genere cosiddetto "catastrofico", stabilendo un moderno formato "kolossal" all'insegna del compiaciuto e fracassone "popcorn movie". Indipendence Day è una pellicola fieramente anti-critica e cucita a misura di spettatore. L'originale di Emmerich ha recentemente fruito di un sequel,"Independence Day: Rigenerazione", che si è rivelata purtroppo un'operazione fuori tempo massimo.

5. Mars Attacks! (1996)





Mars Attacks! è un gioiellino che fruisce dell'inconfondibile tocco dark di Tim Burton. Il regista gioca con una fumettosa e divertita parodia dei classici "B-movies" di fantascienza anni '50 e '60 narrando dell'invasione di subdoli, cattivissimi e bruttissimi marziani che approfittano dell'ingenuità pacifista dei terrestri. Cast stellare che include Jack Nicholson, Danny DeVito, Michael J. Fox, Glenn Close, Pierce Brosnan e Natalie Portman per un classico moderno che strizza l'occhio al passato e ad una celebre serie di figurine anni '60.

6. Battleship (2012)





Basato sul popolare gioco da tavolo "Battaglia navale" della Hasbro, Peter Berg tira fuori con Battleship un frullatone action che miscela con indubbio coraggio Independence Day, Pearl Harbor, Transformers e Caccia a Ottobre Rosso e nel farlo adotta lo stile muscoalre, fracassone e iper-patriottico del collega Michael Bay. Il risultato finale sono due ore di intrattenimento duro e puro in un rutilante formato popcorn-movie.

7. Il terrore dalla sesta luna (1994)





Il Terrore dalla sesta luna è un film ingiustamente sottovalutato che gioca con la paranoia con modalità simili al cult L'invasione degli ultracorpi e racconta di un'invasione aliena messa in atto da alcune creature che agiscono come organismi parassiti, prendendo il controllo dei terrestri e fondendosi a livello neurologico con gli ospiti umani. Il film è basato sull'omonimo romanzo del 1951 di Robert A. Heinlein adattato anche in un famoso episodio della prima stagione della serie Classica di Star Trek dal titolo "Pianeta Deneva".

8. Attack the Block (2011)





L'esordio di Joe Cornish è un intrigante variazione sul tema che ci racconta di un'invasione aliena che prende il via alla periferia di Londra, e di un gruppetto di "teppistelli" che organizzeranno una improvvisata resistenza. Il film ha lanciato l'attore John Boyega che ritroveremo nei panni dello stormtrooper disertore Finn in Star Wars 7. Il design bizzarro degli alieni e una certa atmosfera anni '80 hanno fatto di Attack the Block un cult sia per il pubblico che per la critica.

9. Monsters (2011)





Monsters è una pellicola low-budget che segna l'esordio alla regia di Gareth Edwards che in seguito dirigerà il reboot di Godzilla. Edwards cura anche fotografia, effetti visivi e scenografia e racconta di una sonda della NASA tornata dallo spazio con un contenuto alieno che improvvisamente ha preso a crescere e a proliferare contagiando e occupando tutto il sud degli Stati uniti e il nord del Messico. Edwards con appena 500.000$ crea un gioiellino sci-fi che colpisce e conquista ispirandosi a film come 28 giorni dopo, Cloverfield e District 9.

10. Space Vampires (1985)





Chiudiamo la nostra classifica con Space Vampires (Lifeforce) un altro film da recuperare e che all'epoca della sua uscita floppò contro il Cocoon di Ron Howard. Il film diretto da Tobe Hooper è tratto dal romanzo di fantascienza del 1976 "I vampiri dello spazio" di Colin Wilson. Il film racconta di un'astronave scoperta all'interno della coda della Cometa di Halley che nasconde tre corpi umanoidi ibernati. Una volta portati sulla Terra questi umanoidi riveleranno la loro natura di veri e propri vampiri spaziali. Il film includeva nel cast la bellissima Mathilda May che si aggira "desnuda" e seducente seminando cadaveri mummificati.

A seguire altri titoli esclusi dalla classifica per motivi di spazio: Critters, gli extraroditori (1986) / Dimensione terrore (Night of the Creeps, 1986) / Killer Klowns from Outer Space (1988) / Essi vivono (1988) / Starship Troopers - Fanteria dello spazio (1997) / The Faculty (1998) / The Astronaut's Wife - La moglie dell'astronauta (1999) / Evolution (2001) / L'acchiappasongni (2003) / La guerra dei mondi (2005) / Slither (2006) / Ultimatum alla Terra (2008) / Skyline (2010) / World Invasion (Battle: Los Angeles, 2011) / L'ora nera (2011) / Vicini del terzo tipo (The Watch, 2012) / The Host (2013) / Pacific Rim (2013) / La fine del mondo (2013) / Edge of Tomorrow - Senza domani (2014) / Pixels (2015) / La quinta onda (2016) / 10 Cloverfield Lane (2016)