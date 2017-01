Star Wars: nuova statua "Iron Studios" di Darth Vader

Di Pietro Ferraro giovedì 26 gennaio 2017

Il leggendario Darth Vader di "Star Wars" ritratto in una nuova e imponente statua prodotta da Iron Studios.

Il recente spin-off Rogue One: A Star Wars Story ha riportato sul grande schermo il leggendario Darth Vader il cui carisma ha resistito anche alla deludente trilogia prequel che ne ha narrato le origini da padawan Jedi addestrato da Obi-Wan Kenobi.

Tanto per rendersi conto del carisma di questo personaggio l'American Film Institute lo ha indicato come il terzo più grande "cattivo" dei film nella storia del cinema dietro a villain del calibro di Hannibal Lecter e Norman Bates.

Sideshow e Iron Studios hanno deciso di omaggiare questo ritorno in gran spolvero con la nuova replica Darth Vader Legacy. Questa statua in edizione limitata è realizzata in polystone e basata sul Darth Vader di Star Wars: L'Impero colpisce ancora.

Sei battuto. È inutile resistere. Non lasciarti distruggere come fece Obi-Wan. Non hai scampo. Non lasciare che ti distrugga. Luke, tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia. Darth Vader rivolto a Luke Skywalker

Questa opera d'arte dipinta a mano che scatenerà l'entusiasmo dei fan di Star Wars è alta la bellezza di 53cm e dispone di una spada laser illuminata a LED con diverse opzioni di visualizzazione, tra cui braccia intercambiabili con spada laser spenta. Ci sono anche funzioni luminose nella base diorama e sulla pettorina dell'armatura che replicano, udite udite, l'esatta sequenza di luci che appaiono nel film!

Trovate la nuova statua di Darth Vader a questo LINK.