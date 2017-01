Lego Batman Il Film: la Batmobile della Chevrolet a grandezza naturale (foto e video)

Di Pietro Ferraro martedì 17 gennaio 2017

Chevrolet ha rivelato una Batmobile LEGO a grandezza naturale ispirata al film d'animazione "LEGO Batman - Il Film".

Chevrolet ha presentato la sua LEGO Batmobile a grandezza naturale al North American International Auto Show. Il veicolo misura 5 metri di lunghezza ed è ispirato alla Speedwagon che Batman guida in LEGO Batman Il film, nuovoo lungometraggio d'animazione nei cinema italiani dal prossimo 9 febbraio. In questa nuova avventura animata LEGO, l'iconico supereroe DC Batman che preferisce notoriamente lavorare da solo, deve imparare a collaborare e a relazionarsi con gli altri per salvare Gotham City dal Joker.

LEGO Batman - Il film: nuovo spot tv 'Robin', locandine e le voci italiane Dai creatori di "The LEGO Movie" un nuovo film d'animazione con protagonista Batman - Al cinema dal 9 febbraio 2017

Il commento in un comunicato di Paul Edwards, vice presidente di Chevrolet Marketing Stati Uniti.

Lavorare sullla Batmobile LEGO con Warner Bros. è stato un grande piacere per noi alla Chevy. Molti dei temi in LEGO Batman - Il Film, come l'immaginazione, la famiglia e la comunità, coincidono perfettamente con i nostri valori del brand Chevy e aggiungono valore a questa partnership.

Per costruire la Batmobile LEGO ci sono voluti 344.187 mattoncini LEGO con 17 colori LEGO utilizzati. La Batmobile LEGO ha richiesto 222 ore per la progettazione e 1.833 ore per la costruzione. La LEGO Batmobile è stata progettata e assemblata presso LEGO Model Shop a Enfield, Connecticut, da Mastri Costruttori LEGO.

Chevrolet ha reso disponibili foto e video di questa Batmobile LEGO che andiamo a proporvi. Per ulteriori informazioni vi segnaliamo il sito ufficiale Chevrolet.com.

Fonte: Chevrolet