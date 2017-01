La Bella e la Bestia, Emma Watson confessa: 'ho rifiutato Cenerentola prima di diventare Belle'

Di Federico Boni martedì 17 gennaio 2017

Emma Watson spiega come mai abbia preferito il live-action de La Bella e la Bestia a quello di Cenerentola.

A marzo protagonista indiscussa del live-action Disney de La bella e la Bestia, Emma Watson ha confessato a Film Total di aver prima rifiutato un altro ruolo da protagonista in una fiaba Disney. Cenerentola.

'Non sapevo che avrebbero girato un film su La Bella e la Bestia quando ho rifiutato di interpretare Cenerentola. Ma quando la Disney mi ha offerto il ruolo di Belle ho sentito che il personaggio mi ha toccato più a fondo rispetto a quello di Cenerentola. Lei è curiosa, compassionevole e mentalmente aperta, e questo è il tipo di donna che vorrei interpretare, potendo scegliere'.

La Bella e la Bestia: nuova locandina e spot tv 'Golden Globes' Emma Watson è Belle nel remake live-action del 30° classico Disney - Al cinema dal 16 marzo 2017.

A festeggiare quel rifiuto, probabilmente, Lily James, lanciata in orbita proprio dal titolo diretto da Kenneth Branagh. Emma, nel dubbio, ha continuato a spiegare come mai abbia subito accettato il ruolo di Belle in una featurette trapelata on line nelle ultime ore:

'Amo La Bella e la Bestia da quando avevo circa quattro anni. Mi sono semplicemente innamorata di Belle, del suo essere giovane e grintosa. So cosa ha significato per me da ragazza e quando ami qualcosa così tanto ciò che vuoi fare è renderle assolutamente giustizia e questo è semplicemente fantastico!'.

In sala dal 17 marzo, il film, diretto da Bill Condon, vede al fianco dell'ex Hermione potteriana Dan tevens, Luke Evans, Ian McKellen e Ewan McGregor.

Fonte: Telegraph