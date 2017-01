Bond 25, Tom Hardy sogna Christopher Nolan

Di Federico Boni martedì 17 gennaio 2017

Christopher Nolan alla regia di Bond 25?

Bond 25, Michael Fassbender se ne tira fuori: meglio una donna, chiamiamola Jane Bond Michael Fassbender non sarà James Bond. Questo è poco ma sicuro. Sono passati due anni dall'uscita in sala di Spectre, 24esimo capitolo dell'infinita saga 007 in grado di incassare 880,674,609 dollari in tutto il mondo e di vincere un Oscar, ma da parte di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson tutto tace sul prosieguo della saga. Daniel Craig avrebbe per contratto un altro 'episodio' da girare, ma il divo britannico ha ammesso a più riprese di aver dato tutto quel che poteva dare al personaggio di James Bond, tanto da rilanciare il ciclico quesito di casting: chi prendere per interpretare il più celebre agente segreto del mondo?

Tra i tanti nomi circolati negli ultimi anni anche quello di Tom Hardy, 39enne attualmente in tv con la serie da lui ideata Taboo. Il divo, intervistato dal Daily Beast, ha così replicato alle voci che lo vorrebbero negli abiti di 007, rivelando anche chi vedrebbe con piacere dietro la macchina da presa.

'Tra i miei colleghi si dice che se ne parli troppo presto sei automaticamente fuori dai giochi. Quindi non posso dire nulla su questo argomento! Se ne parlo, sono fuori. Ma Christopher Nolan sarebbe un fantastico regista per un film di Bond. Ciò che hanno realizzato Daniel, Sam Mendes e Barbara Broccoli è così impressionante che sarebbe davvero difficile re-inventarsi. Mi chiedo cosa potrebbe essere il prossimo capitolo del franchise e quando si parla di Nolan sappiamo che potrebbe portare qualcosa di nuovo e creare qualcosa di profondo... ancora una volta'.

La carta Nolan, effettivamente, sarebbe semplicemente sensazionale, con il tempo che nel frattempo passa e gli anni di Hardy, 39, che iniziano a pesare sulle possenti spalle dell'attore. Perché rilanciare Bond con un nuovo volto già 40enne, probabilmente, sarebbe un azzardo. Tom e Chris, come dimenticarlo, hanno girato insieme Il Cavaliere Oscuro - il Ritorno, Inception e l'imminente Dunkirk.

