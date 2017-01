Suicide Squad: nuova statua "Prime 1 Studio" di Harley Quinn / Margot Robbie

Di Pietro Ferraro martedì 17 gennaio 2017

La sexy e folle Harley Quinn di Margot Robbie in "Suicide Squad" ritratta in una nuova spettacolare statua.

L'Universo Esteso DC con solo tre film all'attivo ha introdotto già parecchi personaggi e tra questi un intero team di supercattivi, la Suicide Squad che ha incluso uno dei personaggi sinora meglio caratterizzati, la folle e sensuale Harley Quinn di Margot Robbie che avrà presto un suo spin-off e che oggi vi proponiamo ritratta in una nuova statua nata dalla collaborazione di Sideshow e Prime 1 Studio.

La Dr. Harleen Quinzel è una folle supercriminale ed ex stagista psichiatrica, meglio conosciuta come compagna e amante del Joker, Harley Quinn. Harleen era un tempo una giovane donna quieta e compassionevole, prima che il Joker la trasformasse sia mentalmente che fisicamente in "Harley Quinn". Attraverso la manipolazione del Joker, la sua mente e le emozioni sono diventate contorte e lei è stata trasformata in un omicida, sadica, psicopatica infantile, che utilizza spesso la sessualità e la sua personalità giocosa per raggiungere i suoi obiettivi o solo per divertirsi, di solito danneggiando o uccidendo chiunque si trovi sulla sua strada. All'occorenza lei segue il Joker e fa tutto quello che lui le chiede mostrandosi cieca e ossessivamente infatuata dal Principe Pagliaccio del Crimine e riferendosi affettuosamente a lui come "Budino".

La statua realizzata in resina traslucida di alta qualità è alta circa 71 cm, incluso piedistallo a tema, e dispone di tre teste intercambiabili con due diverse espressioni (volto serio e sorridente) e una terza con Harley che fa un palloncino con una gomma da masticare.

Trovate la statua di Harley Quinn sul sito ufficiale Sideshow Collectibles.