La Rivincita delle Bionde, Reese Witherspoon vuole il 3° capitolo

Di Federico Boni mercoledì 18 gennaio 2017

La Rivincita delle Bionde 3, Reese Witherspoon è pronta a girarlo.

16 anni dopo i 141,774,679 dollari incassati dal primo capitolo e 14 anni dopo i 124,914,842 dollari rastrellati dal secondo, Reese Witherspoon è pronta a tornare negli abiti di Elle nel 3° capitolo de La Rivincita delle Bionde. Intervistata da E! News, l'attrice premio Oscar ha confermato di voler ritrovare la celebre saga.

'Ho bisogno di qualcuno molto intelligente e con una grande idea, e lo faremo. Credo che sia un buon momento per farlo. Credo che le donne abbiano bisogno di quel tipo di positività in questo periodo'.

La Witherspoon vuole quindi tornare al primo amore, al primo vero successo della propria carriera, con la ricerca di uno sceneggiatore ufficialmente partita. Nell'attesa Reese sbarca in tv con la serie Big Little Lies, prima di tornare in sala con ben 4 progetti: Campanellino della Disney, Wish List, Home Again e A Wrinkle in Time.

