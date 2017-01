Avengers: Infinity War - nuovi dettagli dallo scenografo Charles Wood

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 gennaio 2017

Lo scenografo Charles Wood offre una nuova visione di "Avengers: Infinity War" e alcuni dettagli sulla costruzione dell'universo previsto per il sequel.

La "Fase 3" dell'Universo Cinematografico Marvel ha esordito alla grande. "Civil War" ha chiuso degnamente la trilogia di Captain America, per non parlare dell'incasso del film con numeri da record. Inoltre anche Doctor Strange è riuscito nell'impresa di far metabolizzare ai fan una parte cinematograficamente inedita dell'Universo Cinematografico Marvel, e a quanto sembra anche la successiva tappa con Avengers: Infinity War seguirà la medesima strada esplorando una serie di nuovi mondi.

Charles Wood, che ha lavorato come scenografo in Doctor Strange e sta lavorando anche su Avengers: Infinity War, ha recentemente parlato un po' del film con il sito Comicbook.com. Wood ha rivelato che questo nuovo film non sarà una ripetizione di ciò che è venuto prima nell'Universo Cinematografico Marvel e in particolare che ci saranno un sacco di nuovi mondi esplorati nel corso di Avengers 3.

Penso che un po' come in Doctor Strange, troverete che questo film, non sarà una ripetizione di quello che abbiamo visto in precedenza. Quello che sto cercando di dire è che ci sono molti, molti, molti nuovi mondi da vedere in questo film.

Fino a questo punto, tranne Guardiani della Galassia e i film di Thor, gran parte dell'UCM è stato ambientato sulla Terra, cosa che sino ad ora aveva un senso, ma dato che Thanos sarà il villain principale, sembra del tutto logico che parte di Avengers: Infinity War avrà luogo su altri mondi. Come ciò avverrà a livello di trama e linea temporale non è chiaro, ma le potenzialità di ampliare la visione e la narrazione dell'UCM è senza dubbio entusiasmante. Charles Wood non ha potuto rivelare dettagli specifici su Avengers: Infinity War, ma di sicuro ha saputo come destare cusriosità su questi nuovi mondi.

Ogni volta che si volta pagina su questo script, ti ritrovi come spiazzato, sbalordito e terrorizzato da ciò che hai di fronte.

Sino ad ora sono pochi i dettagli rivelati di Avengers: Infinity War e Avengers 4 (titolo provvisorio), ma sappiamo che i film avranno dei cast davvero imponenti. Apparentemente tutti i membri principali di Guardiani della Galassia saranno a bordo, così come gli eroi principali dell'UCM come Captain America, Thor, Iron Man, Spider-Man e il Doctor Strange. Non solo, ma ci sono state segnalazioni che Liv Tyler potrebbe riprendere il ruolo di Betty Ross da L'incredibile Hulk, quindi il lavoro più difficoltoso sarà dare ad ogni personaggio il giusto tempo su schermo evitando di affollare troppo il film. Per quanto riguarda il budget è stato segnalato che i due film avranno un budget combinato di circa 500 milioni di dollari, un altro record per quel che riguarda i film con supereroi.

Con le riprese pronte al via, presumibilmente il primo ciak avverrà questo mese ad Atlanta, non mancheranno di certo ulteriori dettagli man mano che la produzione prosegue. Avengers: Infinity War e Avengers 4 sono diretti "back-to-back" da Joe e Anthony Russo, che hanno diretto sia Captain America: Winter Soldier che Captain America: Civil War. Avengers: Infinity War è previsto nei cinema il 4 maggio 2018 mentre Avengers 4 uscirà un anno dopo, il 3 maggio 2019.

Fonte: Movieweb