Rogue One: il fumetto ufficiale Marvel includerà scene inedite

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 gennaio 2017

L'adattamento a fumetti della Marvel di "Rogue One" utilizzerà idee e scene scartate dal film.

Come è consuetudine per la saga di Star Wars le storie proseguono e si ampliano attraverso altri media e vale anche per Rogue One. Marvel Comics sta attualmente lavorando su un adattamento a fumetti dello spin-off di Gareth Edwards che sarà disponibile dal prossimo aprile. Lo scrittore di questo nuovo adattamento a fumetti ha rivelato che nel fumetto ci saranno alcune nuove scene scartate dal film.

Parlando con Marvel.com, lo sceneggiatore Jody Houser ha parlato del suo lavoro in corso per portare Rogue One: A Star Wars Story nel mondo dei fumetti e di quale approccio sta utilizzando nel processo. Durante la conversazione, Houser ha rivelato che alcune scene che il regista Gareth Edwards aveva ideato, ma che non ha inserito nel film, finiranno nella versione a fumetti.

Il regista Gareth Edwards e Lucasfilm hanno avuto una serie di idee che non si adattavano ad essere inserite nel film e a cui sto lavorando. Ci sono anche alcuni momenti incredibili nel romanzo che voglio incorporare. Quindi è veramente un mix di materiale da versioni esistenti della storia, così come di nuove scene.

Rogue One: A Star Wars Story ha fruito di nuove e significative riprese diversi mesi prima della sua uscita nelle sale, ed è stato chiarito che molto è cambiato nel corso di tale processo. Diverse sequenze mostrate nei trailer non ce l'hanno fatta a finire nel montaggio finale ed è stato rivelato che alcuni momenti come la scena finale di Darth Vader sono stati aggiunti durante le nuove riprese. Stando così le cose e considerando anche alcuni elmenti del romanzo, c'è un bel po' di materiale a cui attingere per Jody Houser che renderanno particolarmente ricco e interessante il suo adattamento a fumetti di Rogue One.

Per quanto riguarda il box-office in continua evoluzione, nel momento in cui scriviamo Rouge One: A Star Wars Story ha toccato quota 983 milioni di dollari in tutto il mondo con il traguardo del miliardo sempre più a portata di mano.

L'adattamento a fumetti di Rogue One: A Star Wars Story è stato scritto da Jody Houser e illustrato da Emilio Laiso. in attesa dell'uscita sono disponibili due cover del primo numero ad opera degli artisti John Tyler Christopher e Phil Noto, una in stile locandina mentre l'altra in puro stile "nerd" raffigura il blister di un'action figure di Jin Erso!

Fonte: Movieweb