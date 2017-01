Oscar 2017: Ryan Reynolds prepara una grande sorpresa per "Deadpool"

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 gennaio 2017

Ryan Reynolds promette una sorpresa speciale se "Deadpool" verrà annunciato durante le nomination agli Oscar come Miglior film.

L'anno scorso il campione d'incassi Deadpool ha sorpreso tutti, inclusi gli stessi realizzatori, andando ben oltre la più rosee aspettative sia in termini d'incassi che di ricezione da parte dei fan. Il Mercenario Chiacchierone ha battuto diversi record al box office diventando il maggior incasso worldwide di sempre per un film "vietato ai minori" e ora, mesi dopo la sua uscita, lo sboccato supereroe continua a sorprendere i fan di tutto il mondo. Manca meno di una settimana alle nomination agli Oscar 2017 e se il nome di Deadpool sarà pronunciato Ryan Reynolds avrà una sorpresa speciale per i fan.

Deadpool ai recenti Golden Globes è stato nominato per il Miglior film commedia o musicale e Ryan Reynolds ha ricevuto la sua personale candidatura come Miglior attore comedy. Anche se Deadpool ne è uscito a bocca asciutta, il film, Ryan Reynolds e i realizzatori hanno collezionato diverse candidature per quanto riguarda la stagione dei premi che precede l'assegnazione degli Oscar, tra queste una nomination a sorpresa per il regista esordiente Tim Miller in lizza per un Director's Guild of America Award. Ryan Reynolds ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter, garantendo una sorpresa speciale per i fan, se mai Deadpool sarà nominato nella categoria Miglior film.

Non pensavamo che avremmo mai ottenuto nulla al di là di una nomination per il Miglior bacio agli MTV Movie Awards. Se dovessimo finire in quella categoria, credo che sarà una specie di momento storico, non solo per noi, ma per tutti, per le persone che sono andate a vedere il film, le persone che hanno reso possibile il film, lo studio e anche l'Academy. Io non credo che nessun film di supereroi ha mai davvero infranto quella barriera, quindi sarebbe bello vedere uno come Deadpool farlo, e posso di certo promettere una fo*tuta e folle video-reazione online. In costume da Deadpool. Garantito.

Mentre Ryan Reynolds e Morena Baccarin hano perso il premio come miglior bacio contro Rebel Wilson e Adam Devine in Pitch Perfect 2, Deadpool si è accaparrato due vittorie agli MTV Movie Awards, come Miglior interpretazione comedy (Ryan Reynolds) e Miglior combattimeto (Ryan Reynolds e Ed Skrein), per un totale di 8 nomination, tra cui Film dell'anno. Quando è stato chiesto il motivo per cui il film è stato un tale successo a sorpresa, Ryan Reynolds ha detto che pensa che il film abbia semplicemente offerto ai fan qualcosa che non stavano avendo da nessun film di supereroi.

Il film è innovativo in un sacco di modi e usurpa alcuni tropi del genere supereroistico che erano ben pronti ad essere usurpati. E, ancora una volta, i tempi, i tempi, i tempi. Eravamo tipo all'apice dei supereroi, in termini di tono, quando è stato offerto qualcosa di completamente diverso in questo senso, mi riferisco anche alla sfida di puntare ad un divieto ai minori pieno. Si sapeva sin dall'inizio come sarebbe stato, e io ho sempre saputo quale fosse la sfida. Sapevo esattamente come interpretare questo tipo [Deadpool], e anche se mi sono sentito in qualche modo strano e troppo sopra le righe, era chiaro per me che ero nato per interpretare questo tipo. L'ho davvero capito e l'ho tipo beccato.

Solo pochi giorni fa Ryan Reynolds ha condiviso uno speciale video "Alla vostra attenzione"per Deadpool che elencava alcuni record del film, di fatto una spassosa auto-candidatura di Deadpool agli Oscar nella categoria Miglior film, C'è un record però che il video non ha menzionato, cioè che Deadpool è stato il film più piratato del 2016, che è purtroppo un premio che nessun film vorrebbe vincere, ma che rende l'idea della forza al box-office di questo titolo. Anche se Deadpool non riuscisse ad attenere una nomination agli Oscar, ha ormai un suo pubblico di affezionati la cui attenzione al momento è tutta puntata all'annunciato Deadpool 2, che dovrebbe iniziare le riprese questa estate.

Fonte: Movieweb