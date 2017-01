Piccoli Brividi 2, annunciata la data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 18 gennaio 2017

Il sequel di Piccoli Brividi in sala dal 28 gennaio 2018.

La Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita di Piccoli Brividi 2, pronto a tornare in sala il 26 gennaio del 2018. Un anno ancora per rivedere la creatura editoriale di Robert Lawrence Stine, nel 2015 adattata per il grande schermo da Rob Letterman. Regista confermato insieme allo sceneggiatore Darren Lemke (Turbo) e ai produttori Deborah Forte (La bussola d'oro) e Neal H. Moritz (22 Jump Street).

Jack Black, protagonista adulto del primo capitolo, deve ancora firmare il contratto, ma la sensazione è che anche lui tornerà ad incrociare i mostri di Goosebumps.

Costato 58 milioni di dollari, il primo episodio ne ha incassati ben 156.7 in tutto il mondo, sbancando successivamente anche in home-video. Avendo 62 libri a disposizione da cui attingere, il franchise potrebbe durare in eterno. Oltre 400 i milioni di copie vendute dalla serie in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net