Guardiani della galassia 2: svelata la figure Funko Pop di "Ego il pianeta vivente"

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 gennaio 2017

James Gunn ha condiviso un'immagine della nuova figure Funko Pop che ritrae Ego il pianeta vivente, nuovo personaggio del sequel "Guardiani della Galassia Vol. 2".

Con Guardiani della Galassia 2 in arrivo nelle sale italiane il 25 aprile comincia a trapelare un po' del merchandise che accompagnerà l'uscita di questo sequel con supereroi. Il mese scorso NECA ha presentato una versione a grandezza naturale di Baby Groot creato dagli stessi file digitali utilizzati nella realizzazione del film. In queste ultime ore James Gunn, regista di Guardiani 2, ha presentato altri due giocattoli, due figures di Funko Pop e Dorbz che mostrano la forma umana di Ego il pianeta vivente, interpretato nel sequel da Kurt Russell.

Purtroppo questo post dalla pagina Facebook ufficiale di James Gunn non ha offerto alcun dettaglio sul prezzo o su una data di uscita, ma ve li comunicheremo quando l'intera linea verrà annunciata. I fan che hanno partecipato al panel Marvel tenutosi al Comic-Con la scorsa estate hanno potuto dare una prima occhiata a Ego il pianeta vivente che abbiamo appreso essere il padre dello Star-Lord di Chris Pratt. Marvel non ha ancora annunciato quando saranno disponibili nuovi filmati, ma il regista James Gunn ha rivelato alcune interessanti curiosità il mese scorso.

Durante una delle sue molte sessioni Twitter, James Gunn ha spiegato che non ha mai avuto alcuna "preoccupazione" su come piazzare la sua storia nella "continuity" dell'Universo Cinematografico Marvel. La ragione di questo è perché i suoi film sono ambientati così lontano nello spazio che non possono essere collegati alle storie "terrestri". E' stato però confermato che i Guardiani faranno parte dei Vendicatori in Avengers: Infinity War, il che significa che questi eroi cosmici dovranno probabilmente tornare sulla Terra ad un certo punto della storia.

Per il secondo anno consecutivo Marvel darà il via alla stagione cinematografica estiva con uno dei suoi attesissimi sequel. L'anno scorso lo studio ha rilasciato Captain America: Civil War come primo film dell'estate incassando 1.1 miliardi di dollari nel mondo da un budget di 250 milioni. Quest'anno lo studio inizierà la stagione cinematografica estiva con il sequel Guardiani della Galassia Vol. 2, che uscirà nei cinema americani il 5 maggio (in Italia il 25 aprile) e che attualmente è l'unico film previsto in uscita durante quel fine settimana. Il primo Guardiani della Galassia è uscito nel mese di agosto 2014, ed è diventato il successo a sorpresa dell'anno incassando 773.300.000$ in tutto il mondo da un budget di 170 milioni.

Il cast di Guardiani della Galassia Vol. 2 è guidato da Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Zoe Saldana (Gamora), Bradley Cooper (voce di Rocket Raccoon) e Vin Diesel (voce di Groot). I nuovi membri del cast sono Kurt Russell come Ego il pianeta vivente e padre di Star-Lord, Elizabeth Debicki come Ayesha, Pom Klementieff come Mantis, Chris Sullivan come Taserface e Tommy Flanagan come Tullk. James Gunn dirige Guardiani della Galassia Vol. 2 da una sua sceneggiatura. Si è già parlato di un Guardiani della Galassia Vol. 3 già in sviluppo, ma ci sono anche state voci che James Gunn potrebbe non tornare, anche se è davvero troppo presto per ipotizzare un suo eventuale forfait.

