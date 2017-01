A German Life: il trailer italiano del documentario su Brunhilde Pomsel

Di Carla Cigognini mercoledì 18 gennaio 2017

Brunhilde Pomsel è stata la segretaria e stenografa di Joseph Goebbels

Uscirà il 27 gennaio per WantedCinema il documentario A German Life diretto da Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer e Florian Weigensamer. Il film racconta la storia di Brunhilde Pomsel, segretaria di Joseph Goebbels.

Brunhilde Pomsel, 105 anni, è l’unica persona ancora in vita ad essere stata molto vicina ad uno dei peggiori criminali della storia. E’ stata la segretaria e stenografa del Ministro della Propaganda nazista Joseph Goebbels e la sua vita rispecchia le maggiori rotture storiche del XX secolo. Oggi molte persone credono che i pericoli del fascismo siano stati superati: Brunhilde Pomsel chiarisce che non è assolutamente così.



Note di Regia



A coloro che sono cresciuti in un Europa di pace e prosperosa come noi, sembra lontano e non reale il mondo che Brunhilde Pomsel racconta attraverso la propria vita. Molti considerano i pericoli del fascismo superati. La domanda eterna rimane sempre: come mi sarei comportato? Le storie delle vittime e degli autori sono state spesso raccontate, noi volevamo raccontare la storia dei seguaci e degli approfittatori, degli ipocriti e di coloro che hanno distolto lo sguardo. Le colpe di queste crudeli dittature sono da ricercare nei milioni di persone che hanno pensato solo al proprio destino. Con questo film vogliamo dimostrare che la guerra e la tirannia non escono dal nulla, che un clima sociale può andare in tilt molto velocemente, che il male non sempre viene riconosciuto e che ciascuno deve interpellare la propria morale. A German Life offre il ritratto di un testimone oculare, che ha lavorato in un centro del potere nazista; la sua azione non azione può essere lo specchio della società attuale, per tutti noi. C’è un’analogia incredibile tra i fatti storici e quanto accade ai giorni nostri.