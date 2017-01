IMP Awards 2016: Votate il miglior poster horror dell'anno

Di Carla Cigognini giovedì 19 gennaio 2017

Scegliete il poster horror più bello del 2016

Come ogni anno è il periodo degli IMP Awards, la gara per decidere il miglior poster dell'anno. Oggi vi mostriamo i candidati (con relativa spiegazione) per la categoria horror. Secondo voi chi vincerà? Votate nel sondaggio qui sotto!

- Blair Witch: I rami degli alberi sembrano fondersi insieme per creare il simbolo della strega di Blair. Ma guardate più da vicino e vedrete che il simbolo è costituito da corpi umani. Spaventoso e accattivante.

- Man in the Dark (Don't Breathe): È l'immagine di una donna che si copre la bocca per soffocare un grido? O quelle mani appartengono a qualcun altro? In entrambi i casi, si tratta di un poster inquietante.

- The Forest: Questo poster è, in parti uguali, bello e inquietante e Natalie Dormer sembra formata da alberi e radici.

- The Green Room: Ispirato dalla copertina del disco "London Calling" dei Clash, un punk rocker impugna un machete come una chitarra, dandoci solo un assaggio della brutalità del film.

- The Witch: Un'immagine inquietante di una donna nuda che passeggia nel bosco al chiaro di luna.

Il vincitore IMPAwards sarà annunciato il 24 gennaio.