Nut Job Tutto molto divertente: video musicale, foto e poster di "Nut Job 2"

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 novembre 2017

Nut Job 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni del sequel d'animazione di Cal Brunker nei cinema italiani dal 23 novembre 2017.

Notorious Pictures ha reso disponibili un video musicale e un nuovo poster italiano di Nut Job - Tutto molto divertente, il sequel d'animazione in arrivo nei cinema italiani il 23 novembre.

Il gruppo di roditori capitanato da Spocchia e dal topo muto Buddy è minacciato dal progetto del sindaco di trasformare il loro parco in un luna park. I due guideranno la rivolta degli animali al ritmo di "andiamo a comandare" e Spocchia troverà anche l’amore con la scoiattolina Andie.

NOTE DI REGIA

Quando mi sono messo a scrivere e dirigere "Nut Job - Tutto molto divertente", avevo l’intenzione di fare un film più bello e divertente di quello precedente, e credo di aver raggiunto questo obiettivo. Siamo stati in grado di prendere le cose che la gente amava dei personaggi del primo film e riportarli in questo, mentre raccontavamo una nuova storia entusiasmante. Dirigere "Nut Job - Tutto Molto Divertente" mi ha dato l'opportunità di lavorare con un incredibile team di artisti di tutto il mondo. Oltre cinquanta artisti hanno lavorato per oltre due anni per creare i personaggi, l’animazioni, i set, gli oggetti di scena, la musica e tutti gli altri elementi del film. Fare un cartone animato è un processo lento e ponderato, è stato meraviglioso vedere tutto prendere forma durante la produzione. Penso che questo film sia incredibile, ed è il risultato di tutti gli artisti che ci hanno lavorato. Sono stato anche molto fortunato a lavorare con un cast incredibilmente talentuoso e divertente. Tutti gli attori, Will Arnett, Maya Rudolph e Katherine Heigl, erano pronti a rimettere i panni dei loro personaggi per la seconda volta e con molta emozione. Sono tutti dei grandi attori e abbiamo lavorato insieme per rendere i loro ruoli ancora più divertenti e interessanti. I nuovi entrati (interpretati da Bobby Moynihan, Bobby Cannavale, Isabela Moner e Jackie Chan) hanno subito legato con i membri del cast originale e hanno lavorato molto bene insieme. Questa combinazione di vecchi e nuovi personaggi è ciò che ci ha permesso di fare un film così divertente. Nonostante "Nut Job - Tutto Molto Divertente" sia un film divertente, contiene anche un importante messaggio. Gli animali si rendono conto che, mettendo da parte le loro differenze e lavorando insieme, possono fare davvero qualcosa. Ora più che mai, è importante abbracciare le nostre differenze e lavorare insieme per risolvere i problemi. Come dice Mr. Feng, "Siamo qui insieme!". [Cal Brunker]





Fonte: Movieweb