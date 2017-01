The Nut Job 2: trailer e poster del sequel d'animazione

Di Pietro Ferraro giovedì 19 gennaio 2017

The Nut Job 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni del sequel d'animazione di nei cinema americani dal 18 agosto 2017.

Disponibili un primo trailer e una locandina di The Nut Job 2, sequel d'animazione in uscita negli Statse il 18 agosto. Questo sequel vede ancora protagonista lo scoiattolo Spocchia, doppiato da Will Arnett, al fianco dei suoi amici animali Andie (Katherine Heigl), Sottiletta (Maya Rudolph ) e Buddy (Tom Kenny) che combattono per salvare la loro casa. Ci sarano anche una serie di nuovi personaggi che si uniranno alla lotta in questo sequel del campione d'incassi a sorpresa del 2014 Nut Job - operazione noccioline.

Lo scoiattolo Spocchia (Will Arnett) e la sua banda sono tornati. Siamo ancora una volta ad Oakton dove il malvagio Sindaco (Bobby Moynihan) ha deciso di demolire Liberty Park e costruire al suo posto un parco di divertimenti. La banda di Spocchia trona in azione per salvare la loro casa, sconfiggere il sindaco e riprenderSI il parco. Spetta a loro e al resto degli animali del parco fermare il sindaco, la figlia di quest'ultimo e un folle agente del controllo animali e impedirgli di realizzare il loro piano.

Il film originale Nut Job uscito negli States a gennaio 2014 è stata una sorpresa al box-office incassando 120 milioni di dollari nel mondo da un budget di 42 milioni.

Il cast vocale di supporto include il ritorno di Gabriel Iglesias nei panni della marmotta "Marm" e Jeff Dunham in quelli di "Talpa". I nuovi membri del cast vocale includono Jackie Chan come Mr. Feng, il capo di una gang di strada composta da terrificanti topi; Isabela Moner che vedremo prossimamente in Transformers - L'ultimo cavaliere come Heather, la figlia viziata del sindaco Oaktown; Bobby Cannavale come Frankie il bulldog francese del sindaco e Peter Stormare come Gunther. Il cast è completato da Sebastian Maniscalco e Kari Wahlgren che interpretano una coppia di marmotte gemelle e fratelli di "Marm" originariamente doppiate da Joe Pingue e Annick Obonsawin nel primo film.

Cal Brunker dirige The Nut Job 2 da una sceneggiatura scritta con Bob Barlen e Scott Bindley, basata sui personaggi creati da Peter Lepeniotis. Cal Brunker ha fatto il suo debutto alla regia nel 2013 con Fuga dal pianeta Terra, ma in precedenza si è fatto le ossa come artista di storyboard per 9, Cattivissimo Me, L'era glaciale: Continenti alla deriva, Minions, Ratchet & Clank e il grande successo d'animazione dell'anno scorso Pets - Vita da animali.

Fonte: Movieweb