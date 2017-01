The Discovery: trailer del dramma metafisico con Jason Segel e Rooney Mara

Di Pietro Ferraro giovedì 19 gennaio 2017

The Discovery: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma fantascientifico di Charlie McDowell.

In vista della sua prima mondiale al Sundance Film Festival, Netflix ha reso disponibile un trailer del dramma metafisico The Discovery diretto da Charlie McDowell (The One I Love).

Un anno dopo che l'esistenza della vita dopo la morte è stata scientificamente verificata, milioni di persone nel mondo hanno deciso di porre fine alla propria vita al fine di "arrivarci". Un uomo e una donna s'innamorano mentre vengono a patti con i ripettivi tragici trascorsi e la vera natura della vita dopo la morte.

Jason Segel e Rooney Mara interpretano i due amanti, mentre Robert Redford è co-protagonista come il fisico che conferma l'esistenza della vita dopo la morte.

Il film che debutterà su Netflix il 31 marzo è interpretato anche da Jesse Plemons, Riley Keough e Ron Canada.

La trama ufficiale:

Cosa faresti se ci fosse la prova di un aldilà? La risposta a questa affascinante domanda è esplorata in The Discovery, in cui il fisico di fama mondiale dottor Thomas Harber (Robert Redford) è in grado di dimostrare scientificamente l'esistenza di una vita dopo la morte, ma con conseguenze disastrose. Suo figlio estraniato Will (Jason Segel) cerca di affrontare la situazione con il ritorno verso l'isola dove è cresciuto. Qui incontra Isla (Rooney Mara), che sta tornando verso l'isola per sue personali e misteriose ragioni. Il racconto si svolge nel corso dei giorni successivi, quando il rimpianto di scelte passate costringe questi personaggi perduti a riflettere sulle loro vite.





Fonte: Collider