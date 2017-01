Film Pixar: video con "easter egg" rivela un universo condiviso

Di Pietro Ferrara giovedì 19 gennaio 2017

Un video mostra come gli "easter egg" collegano tutti i film Pixar collocandoli in un grande universo animato condiviso.

C'era il sospetto che i film della Pixar da Toy Story a Il viaggio di Arlo si svolgessero nello stesso universo. Ora un nuovo video Disney, che raccoglie "easter egg", dimostra come ciò sia possibile. Una dozzina di "easter egg" inseriti ad incastro attraversano l'intera filmografia Pixar ed è a dir poco sorprendente l'accortezza con cui gli animatori li hanno creati e inseriti in ogni singolo film così da creare un universo coeso.

Ad aprire le danze la pesciolina Dory che s'imbatte in un gruppo di bambini in gita con la scuola in visita ad un acquario, e se si guarda con attenzione si può scorgere la piccola Riley di Inside Out, che ritroviamo a seguire più grandicella che ricorda con affetto una foto scattata con un dinosauro uscito dritto dritto da Il viaggio di Arlo. Il video prosegue con Milo, il dinosauro protagonista de Il viaggio di Arlo, visto in versione giocattolo in una stanza in Monsters & Co..

Questo video, condiviso sulla pagina ufficiale di Facebook del film Toy Story, continua con questa divertente e sorprendente concatenazione di cameo per due minuti e mezzo. Il modo in cui i vari personaggi appaiono e riappaiono nei vari film è molto intelligente e mostra senza dubbio come ogni singolo film condivida una qualche tipo di connessione che li colloca nello stesso universo animato.

Sapevate che Saetta McQueen ha un cameo in Toy Story 3? Che l'orso Lotso appare in Up e che il cane parlante Dug di Up ha un cameo in Ratatouille in cui c'è una Vespa che ritroviamo in Wall-E sepolta in un mucchio di rottami?

Per quanto riguarda le prossime produzioni Pixar: Coco è in arrivo nei cinema il 22 novembre 2017 seguito da Gli Incredibili 2 il 15 giugno 2018 e Toy Story 4 il 21 giugno 2019. Ci sono anche due ulteriori film Pixar senza titolo la cui uscita è fissata al 13 marzo e al 19 giugno 2020. Il film più atteso Disney-Pixar è il sequel Cars 3 in arrivo quest'anno nei cinema americani il 16 giugno e in quelli italiani il 14 settembre.

