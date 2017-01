People's Choice Awards 2017, vincitori: tre premi per Alla ricerca di Dory

Di Mr. Odo giovedì 19 gennaio 2017

Annunciati film e attori premiati agli annuali People's Choice Awards 2017.

Si è tenuta ieri sera al Microsoft Theatre di Los Angeles, presentata da Joel McHale, la cerimonia di premiazione dei People's Choice Awards 2017, i riconoscimenti, giunti alla quarantatreesima edizione, assegnati dal pubblico americano ai propri film e attori preferiti.

A trionfare quest'anno è Alla ricerca di Dory: il film d'animazione Pixar risulta il film preferito, il film preferito per famiglie e la voce di film d'animazione preferita (grazie ad Ellen De Generes che entra nella storia dell'evento diventando la persona più premiata di sempre - 20 premi totali). Gli altri film che ottengono un riconoscimento sono: Deadpool, Bad Moms, Io prima di te (Before You) e La ragazza del treno (The girl on the train).

Tra gli attori bisogna segnalare il secondo premio consecutivo di Johnny Depp che, dopo aver vinto dodici mesi fa la categoria Attore preferito di film drammatico, quest'anno finito a Tom Hanks, si è portato a casa il riconoscimento di Icona cinematografica. Festeggiano anche Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Robert Donwey Jr., Margot Robbie, Kevin Hart, Melissa McCarthy e Blake Lively.

Film preferito

Alla ricerca di Dory

Attore preferito

Ryan Reynolds

Attrice preferita

Jennifer Lawrence

Film d'azione preferito

Deadpool

Attore preferito di film d'azione

Robert Downey Jr.

Attrice preferita di film d'azione

Margot Robbie

Voce preferita di un film d'animazione

Ellen DeGeneres (Alla ricerca di Dory)

People's Choice Awards 2017 musica Tutti i vincitori delle categorie musicali.



Film comedy preferito

Bad Moms

Attore preferito di film comedy

Kevin Hart

Attrice preferita di film comedy

Melissa McCarthy

Film drammatico preferito

Me Before You

Attore preferito di film drammatico

Tom Hanks

Attrice preferita di film drammatico

Blake Lively

Film per famiglie preferito

Alla ricerca di Dory

Film thriller preferito

The Girl on the Train

Icona cinematografica preferita

Johnny Depp