Sony Pictures Animation, le novità fino al 2020

Di Federico Boni giovedì 19 gennaio 2017

Puffi e Spider-Man ma non solo. Ecco i film Sony Pictures Animation che vedremo al cinema da qui al 2020.

In sala dal 4 agosto 2017, The Emoji Movie ha abbracciato nuovi doppiatori: Jennifer Coolidge, Maya Rudolph, Jake T. Austin e soprattutto Sir Patrick Stewart. Nomi che si sono andati ad aggiungere a T.J. Miller (Gene), James Corden (Hi-5), Ilana Glazer (Jailbreak) e Steven Wright, con Tony Leondis alla regia. Il 10 novembre del 2017 uscirà invece The Star, storia natalizia con un simpatico asino protagonista. Doppiatori Steven Yeun, Kelly Clarkson, Aidy Bryant, Keegan-Michael Key, Kristin Chenoweth, Anthony Anderson, Gabriel Iglesias, Ving Rhames, Delilah Rene, Kris Kristofferson, Gina Rodriguez, Zachary Levi, Oprah Winfrey, Tyler Perry, Tracy Morgan e Christopher Plummer. In cabina di regia Timothy Reckart.

Il 21 settembre del 2018 spazio al 3° capitolo di Hotel Transylvania, mentre il 21 dicembre del 2018 sbarcherà in sala proprio l'Uomo Ragno. Dovremo invece arrivare ai 18 dicembre del 2020 per assistere all'atteso Vivo, musical animato interamente scritto dal lanciatissimo Lin-Manuel Miranda, creatore di Hamilton e già vincitore di Emmy, Tony, Grammy, Olivier e persino del Pulitzer. Miranda che è in odore di nomination agli Oscar grazie al lavoro fatto per le canzoni originali di Oceania.

