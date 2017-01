Qua la zampa!, la PETA all'attacco: 'boicottate il film di Lasse Hallström'

Di Federico Boni giovedì 19 gennaio 2017

La PETA all'attacco di Qua la zampa! per una scena rubata dal set in cui il cane protagonista viene maltrattato.

Un dietro le quinte che ha fatto esplodere la PETA, che ha subito chiesto il boicottaggio nei confronti della pellicola, passando persino alla denuncia per maltrattamento di animali. Il video in questione, fa sapere TMZ, sarebbe stato girato in una piscina nel Winnipeg, in Canada, nel mese di novembre del 2015. Protagonista uno dei cinque pastori tedeschi che puntualmente si alternano nell'interpretare il cane principale del film, visibilmente restio a gettarsi nelle rapide artificiali. L'American Humane Association, che ha monitorato la produzione, si è detta 'disturbata e preoccupata' dopo aver visto il filmato. Lo stesso Lasse Hallström, via Facebook, si è detto 'molto turbato', per poi così proseguire:

'Non ho assistito a questa scena, che è inaccettabile e che non sarebbe mai accaduta se io fossi stato presente. Eravamo tutti impegnati a fornire un ambiente amorevole, rispettoso e sicuro per tutti gli animali del film. Mi è stato garantito che un'indagine approfondita su quanto avvenuto è in corso e che ogni colpevole sarà punito'.

Anche la Amblin e la Universal si sono detti dispiaciuti, sottolineando come Hercules, il cane del filmato, sia sano e felice. Josh Gad, doppiatore dell'animale, ha infine utilizzato Twitter per sottolineare come sia 'scosso e triste nel vedere un animale costretto a far qualcosa contro la propria volontà'. A Dog's Purpose, interpretato da Dennis Quaid, uscirà nei cinema d'America il 27 gennaio prossimo.

Fonte: HollywoodReporter