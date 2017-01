Hellboy 3, Guillermo del Toro lancia il sondaggio social

Di Federico Boni giovedì 19 gennaio 2017

Guillermo del Toro chiede ai propri followers Twitter opinioni su Hellboy III.

Probabilmente non si farà mai, come amaramente confessato negli ultimi due anni tanto dal protagonista Ron Perlman quanto dal regista, eppure Guillermo Del Toro non ha ancora perso del tutto le speranze. Perché il regista messicano sogna di girare Hellboy 3, in lista d'attesa da quasi 10 anni dopo l'uscita nel 2008 di The Golden Army, a tal punto dall'aver lanciato un sondaggio su Twitter.

'Sondaggio informale (vediamo quanti voti otteniamo in 24 ore). Hellboy III: Yes, Hell Yes'.

Nessuna opzione negativa, ovviamente, per un quesito che a 5 ore dalla sua conclusione ha raccolto ben 111,769 voti, il 69% dei quali orientati sul 'diavolo, sì!'. Del Toro ha poi promesso di incontrare Ron Perlman e Mike Mignola, autore della graphic novel, nel caso in cui fosse caduto il muro dei 100.000 votanti. Traguardo più che raggiunto a diverse ore dalla conclusione del sondaggio, per un 3° capitolo che chiuderebbe nel migliore dei modi la trilogia iniziata nel 2004 e proseguita nel 2008.

100 i milioni di dollari incassati dal primo capitolo e 160 quelli raccolti dal secondo, per un cinecomic che non è mai esploso a tal punto da convincere uno studios a produrre il 3° e conclusivo episodio. A meno che questo sondaggio, più che positivo, non cambi le carte in tavola.

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours)

Hellboy III — Guillermo del Toro (@RealGDT) 18 gennaio 2017