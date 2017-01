César Awards 2017, Roman Polanski presidente

Di Federico Boni giovedì 19 gennaio 2017

Dopo averne vinti ben 8, Roman Polanski presiederà i César Awards 2017.

Sarà Roman Polanski ad indossare gli abiti del Presidente dei César Awards 2017, Oscar del cinema francese. Vincitore nel corso degli anni di 8 premi César, l'ultimo dei quali nel 2014 come Miglior Regista per Venere in pelliccia, Polanski, attualmente in post-produzione con il thriller Based on a True Story, è stato così omaggiato dall'Académie:

'Non meno di otto volte l'Accademia di cinema, arti e tecniche ha onorato il regista. Esteta insaziabile, Roman Polanski ha reinventato la propria arte e il proprio cinema nel corso degli anni. Artista, regista, produttore, sceneggiatore, attore, regista - ci sono tante parole per definire Roman Polanski, ma solo una per esprimere la nostra ammirazione e gioia: Grazie, signor presidente'.

Il ruolo di presidente, va detto, è puramente 'onorario', limitandosi a poco più di un discorso che introduce la cerimonia di premiazione, attesa per il 24 febbraio prossimo. Negli Stati Uniti, dove ha vinto un Oscar per "Il Pianista" nel 2003, Polanski è ancora ricercato dalle autorità per aver violentato una tredicenne, nel 1977. Scritto da Olivier Assayas, Based on a True Story vedrà sul set Emmanuelle Seigner e Eva Green. Facile immaginare una sua presenza al prossimo Festival di Cannes.

César Awards - Roman Polanski Premi vinti

2014 - Best Director - La Vénus à la fourrure

2012 - Best Adapted Screenplay - Carnage

2011 - Best Director - The Ghost Writer

2011 - Best Adapted Screenplay - The Ghost Writer

2003 - Best Film - The Pianist

2003 - Best director - The Pianist

1980 - Best Film - Tess

1980 - Best Director - Tess

Fonte: Variety