Portal & Half-Life: i film sono ancora in sviluppo alla Bad Robot

Di Pietro Ferraro giovedì 19 gennaio 2017

Gabe Newell co-fondatore di Valve conferma che gli adattamenti dai videogames "Portal" e "Half-Life" sono ancora in lavorazione.

Hollywood sta ancora cercando di regalare agli spettatori il primo vero grande adattamento da videogame e purtroppo sia il godibile, ma di certo non entusiasmante Warcraft che il deludente Assassin's Creed non hanno fatto il loro dovere fino in fondo. E' da diverso tempo che adattamenti dai videogiochi Portal e Half-Life sono in fase di sviluppo e potrebbero essere loro a regalare al genere qualcosa di davvero memorabile. E' da un po' di tempo che non abbiamo avuto alcun tipo di aggiornamento su questi due progetti, ma Gabe Newell, co-fondatore di Valve, la società dietro ai due videogiochi, ha promesso che entrambi i film si faranno.

Gabe Newell di recente ha incontrato i fan su Reddit e gli è stato chiesto lo stato di lavorazione dei film di Half-Life e Portal. Newell non ha potuto dire molto, ma ha confermato che entrambi i film sono ancora in fase di sviluppo, che non sono stati accantonati e che "Stanno arrivando".

Lo sviluppo su entrambi gli adattamenti ha avuto inizio nel 2013, quando J.J. Abrams ha incontrato Gabe Newell e ha iniziato a discutere la possibilità di portare Half-Life e Portal sul grande schermo. Bad Robot, la casa di produzione di Abrams, ha sviluppato entrambe le proprietà per diversi anni, ma i progressi sembrano aver subito un rallentamento. Mentre stava promuovendo 10 Cloverfield Lane J.J. Abrams ha anche offerto un aggiornamento, ma il suo è sembrato più un blando incoraggiamento che non ha convinto i fan più impazienti.

Sono in fase di sviluppo. Abbiamo gli sceneggiatori e stiamo lavorando su entrambe le storie. Ma nulla che possa rappresentare un aggiornamento entusiasmante.

Portal è uscito nel 2007 seguito da Portal 2 uscito nel corso del 2011, con entrambi i videogame che sono diventati incredibilmente popolari. Portal è un puzzle-platform in prima persona sviluppato da Valve. Il gioco consiste in una serie di puzzle che devono essere risolti da un personaggio munito di un dispositivo di teletrasporto noto come "The Aperture Science Handheld Portal Device", dispositivo in grado di creare portali inter-spaziali tra due superfici piane.

Anche l'originale Half-Life è stato sviluppato da Valve e uscito nel 1998. Il gioco è uno sparatutto in prima persona che ruota attorno al Dr. Gordon Freeman, che deve trovare una via d'uscita da un centro di ricerca segreto dopo un esperimento di teletrasporto che va terribilmente storto. Il gameplay prevedeva principalmente combattimenti e risoluzione di puzzle, ma a differenza di molti altri giochi dell'epoca Half-Life è privo di filmati d'intermezzo e il giocatore ha il controllo ininterrotto della storia. Il sequel Half-Life 2 uscito nel 2004 è tra i giochi più popolari e meglio recensiti di sempre.

Per quanto riguarda potenziali registi candidati, ricordiamo che Dan Trachtenberg, che ha diretto 10 Cloverfield Lane, ha esordito con un cortometraggio dal titolo Portal No Escape, che oltre a recensioni molto positive ha aiutato Trachtenberg ad ottenere un contratto con la Bad Robot.