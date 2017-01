The Ottoman Lieutenant: trailer del film con Josh Hartnett e Ben Kingsley

Di Pietro Ferraro venerdì 20 gennaio 2017

The Ottoman Lieutenant: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Joseph Ruben con Hera Hilmar, Michiel Huisman, Josh Hartnett e Ben Kingsley.

Disponibile online un primo trailer di The Ottoman Lieutenant, dramma turco-americano ambientato durante la prima guerra mondiale, diretto da Joseph Ruben (A letto con il nemico) e scritto da Jeff Stockwell (Un Ponte per Terabithia).

The Ottoman Lieutenant vede protagonisti Michiel Huisman (Il trono di spade, Adaline - L'eterna giovinezza), Hera Hilmar (Anna Karenina), Josh Hartnett e Ben Kingsley. il film è stato girato presso i famosi Barrandov Studios di Praga; altre location includono Repubblica Ceca e Turchia.

La storia è raccontata attraverso gli occhi di Lillie (Hera Hilmar), una volitiva e determinata donna americana che si avventura all'estero per unirsi al Dr. Jude (Josh Hartnett) in una missione medica nell'Impero Ottomano (l'odierna Turchia). Lillie si ritrova ben presto in contrasto con Jude e il fondatore della missione, Woodruff (Ben Kingsley), quando s'innamora di un militare, Ismail (Michiel Huisman), proprio mentre la guerra sta per scoppiare. Con le forze d'invasione dell'esercito alla loro porta e il mondo che sta per immergersi in una guerra, Lillie dovrà prendere una decisione e scegliere il suo destino.