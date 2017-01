Ridley Scott produce il remake dell'horror coreano ‘The Wailing’

Di Federico Boni giovedì 19 gennaio 2017

Ridley Scott vuole produrre il remake americano di ‘The Wailing’.

Ridley Scott torna ad indossare gli abiti del produttore con il remake di 'The Wailing', thriller-horror coreano di Na Hong-jin. Parola di ScreenDaily. A rivelarlo Kim Hosung, capoccione di FIP Corea contattato da un funzionario della Scott Free.

'Hanno detto che The Wailing gli ricordava film come L'esorcista, The Ring e Seven. Ma sarebbe difficile farne un remake occidentale, così gli ho detto che l'unico regista che potrebbe realizzarne un remake sarebbe lo stesso Hong-jin. Ma siamo ancora ai colloqui iniziali'.

Hong-jin, nel dubbio, si è già detto disponibile a lavorare ad Hollywood. Protagonista del film originale un giapponese che arriva in un piccolo villaggio coreano scosso da una serie di inspiegabili omicidi. Un poliziotto del luogo prova a risolvere il mistero per salvare sua figlia, sospettando che lo straniero sia la causa della malattia. Per questo motivo si rivolge ad uno sciamano...

Presentato fuori Concorso all'ultimo Festival di Cannes, The Wailing ha sbancato il box office di casa.

Fonte: BloodyDisgusting