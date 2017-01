G.I. Joe 3 deve incrociare i Transformers: l'idea mai realizzata da D.J. Caruso

giovedì 19 gennaio 2017

G.I. Joe e i Transformers nello stesso film?

Da domani nelle sale d'America con XXX 3, D.J. Caruso era stato incaricato dalla Paramount Pictures di dirigere G.I. Joe 3, ad oggi ancora mai visto in sala. Intervistato dal sito Collider, il regista ha confessato quale fosse la sua idea per il 3° capitolo del franchise, a duo dire pronto ad incrociare un altro giocattolo Hasbro. I Transformers.

“Non sono ancora pronti a farlo. Questo è esattamente quello che dovrebbero fare ma non sono pronti perché nella sceneggiatura a cui stavo lavorando, alla fine i due mondi si scontravano e quando l’hanno letta mi hanno detto: ‘Non siamo ancora pronti per questo’. Alla fine si scontreranno questi due mondi e probabilmente accadrà quando il signor Bay avrà deciso di chiudere con i Transformers”.

Opzione alquanto vicina, teoricamente, visto e considerato che il prossimo capitolo dei robottoni Hasbro dovrebbe essere l'ultimo diretto dal regista di Armageddon. Al termine dell'estate l'ipotesi cross-over potrebbe quindi riprendere vita, anche perché sono passati già 4 anni dall'uscita in sala di G.I. Joe: Retaliation, secondo capitolo diretto da Jon Chu e in grado di incassare 375,740,705 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati 130. Una bella boccata d'ossigeno dopo il flop del primo episodio, G.I. Joe: The Rise of Cobra, uscito nel 2009, costato 175 milioni e arrivato ai 302,469,017 dollari d'incasso worldwide.

