E' morto Miguel Ferrer, il ricordo di Blogo

Di Federico Boni giovedì 19 gennaio 2017

E' morto a causa del cancro Miguel Ferrer.

Gli anni '90 proseguono con Nome in codice: Nina, Hot Shoots 2, Hunter - Giustizia a Los Angeles, Mr. Magoo, The Night Flier e Where's Marlowe?, mentre il nuovo millennio parte con l'acclamato Traffic di Steven Soderbergh. Nel 2004 viene diretto da Joanthan Demme in The Manchurian Candidate, per poi recitare sempre meno e farsi vedere in The Man - La talpa, Wrong Turn at Tahoe - Ingranaggio mortale, Beverly Hills Chihuahua 2 e Iron Man 3, suo ultimo film girato nel 2013 in cui ha interpretato il Vicepresidente USA. Nel mezzo tanta televisione e un unico SAG Awards, vinto nel 2001 grazie proprio al cast di Traffic.

Ferrer lascia due figli, Lucas (1993) e Rafael (1996) avuti con la prima moglie Leilani Sarelle, e la seconda moglie Lori Weintraub.