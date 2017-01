Stasera in tv: "Captain America: The Winter Soldier" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 20 gennaio 2017

Rai 2 stasera propone "Captain America: The Winter Soldier", film con supereroi del 2014 diretto da Anthony e Joe Russo e interpretato da Chris Evans, Scarlett Johansson, Seabastian Stan, Robert Redford e Samuel L. Jackson.

Cast e personaggi



Chris Evans: Steve Rogers / Captain America

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Soldato d'Inverno

Cobie Smulders: Maria Hill

Frank Grillo: Brock Rumlow

Emily VanCamp: Sharon Carter / Agente 13

Hayley Atwell: Peggy Carter

Robert Redford: Alexander Pierce

Samuel L. Jackson: Nick Fury

Doppiatori italiani

Marco Vivio: Steve Rogers / Capitan America

Domitilla D'Amico: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Nanni Baldini: Sam Wilson / Falcon

Emiliano Coltorti: Bucky Barnes / Soldato d'Inverno

Federica De Bortoli: Maria Hill

Simone Mori: Brock Rumlow / Crossbones

Chiara Gioncardi: Sharon Carter / Agente 13

Ilaria Latini: Peggy Carter

Ugo Pagliai: Alexander Pierce

Paolo Buglioni: Nick Fury

La trama





Il film è il sequel di Captain America: Il primo vendicatore ed è ambientato subito dopo gli eventi catastrofici di New York che hanno visto gli Avengers sventare i piani di un'invasione aliena della Terra capeggiata da Loki. In questo sequel ritroviamo Steve Rogers alias Capitan America che vive a Washington cercando di adattarsi al mondo moderno. Ma quando lo S.H.I.E.L.D. è sotto attacco, Steve viene coinvolto in una rete di intrighi che minaccia di mettere a rischio la sicurezza globale. Visto il pericolo incombente il super-soldato fa di nuovo squadra con Black Widow e porta alla luce un complotto sempre più ampio, mentre combatte contro assassini professionisti inviati per eliminarlo. Quando finalmente il malvagio complotto verrà portato alla luce Captain America e Black Widow avranno l'aiuto di un nuovo alleato, il supereroe Falcon, ma vedranno emergere anche una nuova letale nemesi: Il Soldato d'Inverno.

Captain America: The Winter Soldier - Recensione Irrompe il "soldato d'inverno" nell'universo Marvel. Un ingresso discreto ma profondo, che mette tutto in discussione proprio a partire da questo sequel. Leggete la nostra recensione di Captain America: The Winter Soldier

Curiosità





Nel film c'è un breve accenno da Natasha Romanoff su un'agenzia canadese chiamata "Dipartimento H"; si tratta dell'organizzazione che ha sperimentato su Wolverine e gli ha dato il suo scheletro di Adamantio nei fumetti Marvel. Inoltre è l'organizzazione che ha creato il gruppo di supereroi canadese noti come Alpha Flight.



Nick Fury racconta la storia di suo nonno, un operatore d'ascensore. Nella vita reale, il nonno di Samuel L. Jackson è stato un operatore d'ascensore.



In alcune scene Natasha Romanoff indossa una collana con una freccia. Si tratta di un riferimento al suo compagno di squadra Hawkeye (l'arciere "Occhio di Falco"). La collana è stata un'idea di Scarlett Johansson.



La lista delle cose da recuperare di Captain America varia da paese a paese. La versione USA include Lucy ed Io (1951), Atterraggio sulla Luna, Muro di Berlino, Steve Jobs (Apple), discoteca, cibo Thai, Star Wars / Star Trek, Nirvana (Band), Rocky , Rocky II e Detective G (colonna sonora) mentre la versione italiana cita Vasco Rossi, le vittorie della Ferrari al Gran Premio di F1 e Roberto Benigni.



Le ali di Falcon sfoggiano un logo delle Industrie Stark.



Chris Evans e Scarlett Johansson hanno scritto personalmente i dialoghi per diverse scene che avevano insieme.



Robert Redford ha voluto fare il film perché i suoi nipoti sono fan dei film Marvel.



La lotta in ascensore con il Team S.T.R.I.K.E. che cerca di far prigioniero Cap è un omaggio alla storia del fumetto "Civil War" quando Cap si rifiuta di partecipare al piano del governo per registrare tutti i supereroi e i tentativi dello S.H.I.E.L.D. di farlo prigioniero.



Quando è stato chiesto il motivo per cui Tony Stark, Bruce Banner, o uno qualsiasi degli altri Avengers non sono stati chiamati a supportare Captain America o Black Widow nel film, gli sceneggiatori hanno spiegato che il film si svolge nell'arco di circa tre giorni, quindi i personaggi non hanno la possibilità di contattarli.



La scena in cui Captain America salta da un aereo senza preoccuparsi di usare un paracadute è un omaggio ad una scena simile dal primo numero del fumetto "The Ultimates".



Hayley Atwell ha fruito di un make-up digitale con immagini generate al computer per la sua apparizione nei panni di un'anziana Peggy Carter.



Jasper Sitwell cita alcuni obiettivi ad alto rischio che l'Hydra deve tenere sotto controllo. Tra questi ci sono Bruce Banner (Hulk), Dr. Stephen Strage e "un uomo al Cairo". Quest'ultimo probabilmente è Marc Spector / Moon Knight, un membro del team dei Vendicatori non apparso ancora in nessun film.



In questo film il pubblico scopre il nome completo di Natasha: Natalia Romanova Alianovna.



Anthony Mackie ha preso il ruolo di Falcon in parte per dare ai bambini afro-americani un altro supereroe di colore Nell'Universo Cinematografico Marvel oltre a War Machine dei film di Iron Man. Tuttavia Mackie non è stato contento della versione moderna del suo costume di Falcon che è diversa da quella del fumetto classico. In questo film il costume è quello del Falcon della serie "Ultimate" Marvel molto meno sgargiante dell'originale.



Il produttore Kevin Feige ha descritto il film come "un thriller politico anni '70 mascherato da grande film di supereroi".



Quando Steve Rogers e Natasha Romanoff incontrano il supercomputer di Zola, questi identifica Natasha come nata nel 1984, lo stesso anno di nascita di Scarlett Johansson che la interpreta.



Kevin Feige ha scelto Joe e Anthony Russo per dirigere il film sulla base di due episodi back-to-back diretti per la serie tv Community: ("Per un pugno di cartucce Parte 1 & 2").



Il cargo dirottato da Batroc in principio è chiamato "Lemuria Star". Si tratta di un riferimento a "Lemuria", il continente sommerso che era la casa dei Deviants, una razza di superuomini creati da Jack Kirby.



L'elenco delle cose da recuperare stilata da Cap comprende lo sbarco sulla Luna. Nella trama del fumetto Marvel "House of M" (una realtà alternativa in cui Magneto e i mutanti governano la terra), Cap è stato il primo uomo sulla Luna.



La foto di Alexander Pierce (Robert Redford) del 1992 è in realtà un'immagine del film I signori della truffa.



Nella sua prima incarnazione a fumetti, Falcon aveva il superpotere di comunicare telepaticamente con gli uccelli. Nella versione cinematografica Falcon non ha alcun superpotere.



Il film si svolge a 2 anni dopo The Avengers.



Georges St-Pierre, che interpreta Batroc il Saltatore, è u ex campione dei pesi welter UFC (2008-2013).



I fratelli Russo hanno citato come ispirazione per questo film tutte le pellicole di spionaggio degli anni '70 e Una squillo per l'ispettore Klute (1971), Perché un assassinio (1974), I tre giorni del Condor (1975), Tutti Gli uomini del presidente (1976), Il braccio violento della legge (1971 ), Vivere e morire a Los Angeles (1985).



Anna Kendrick, Felicity Jones, Imogen Poots, Teresa Palmer, Alison Brie, Emilia Clarke, Mary Elizabeth Winstead, Elizabeth Olsen e Jessica Brown Findlay sono state tutte considerate per il ruolo di Sharon Carter. Anche se il ruolo è andato a Emily VanCamp, la Olsen appare nel film come Wanda Maximoff / Scarlet Witch in una scena a metà dei titoli di coda.



Lo scudo di Captain America che si vede su schermo è in gran parte realizzato con l'ausilio di CG.



Anche se Captain America: Civil War è il sequel di Captain America: The Winter Soldier, alcune parti di "The Winter Soldier" sono tratte da "Civil War". Ad esempio Captain America che diventa un fuggitivo e la scena di lui che salta fuori da una finestra del quartier generale dello SHIELD sono nel fumetto "Civil War" ma in circostanze diverse.



Quando Kate / Agente 13 finisce la sua telefonata e fa due chiacchiere con Steve Rogers (nel corridoio) dice della chiamata: "era la mia zia insonne". Il nome dell'Agente 13 è in realtà Sharon Carter, e sua zia è l'ex fidanzata di Steve, Peggy Carter.



La moto di Captain America nel film è una Harley-Davidson Street 750.



Quando Nick Fury visita la sua tomba, sulla lapide si legge la citazione "Il cammino dell'uomo timorato". Questa citazione è un estratto da "Ezechiele 25:17" che è anche un dialogo di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction.



Nei fumetti Steve Rogers ha dovuto guadagnarsi da vivere con lavori saltuari, come illustratore di fumetti, insegnante ecc. mentre la versione "Ultimates" afferma che Cap non ha bisogno di lavorare poiché gli sono stati retribuiti dall'esercito i 60 anni trascorsi in animazione sospesa. La versione cinematografica mostra invece Cap impiegato come agente del governo, come nella versione a fumetti degli anni '60 e '70



Ed Brubaker autore del fumetto originale"The Winter Soldier" appare in un cameo: è uno degli scienziati che assiste alla "nascita" del Soldato d'Inverno.



Il regista Joss Whedon (The Avengers) appare in un cameo: è l'uomo che indossa una t-shirt di Captain America e scende la scala mobile con un ragazzino allo Smithsonian.



Stan Lee appare in un cameo: è la guardia di sicurezza allo Smithsonian che nota che il costume originale di Captain America è sparito.



Garry Shandling appare in un cameo e riprende il ruolo del Senatore Stern da Iron Man 2.



Il regista Joe Russo appare in un cameo: è il medico curante di Natasha quando lei e Steve vengono portati da Maria Hill alla casa sicura.



L'elenco delle destinazioni selezionate dagli Helicarrier includono il Baxter Building (casa e quartier generale del team di supereroi I Fantastici Quattro), Tony Stark e il presidente Matthew Ellis dal film Iron Man 3.



Lo scrittore di fumetti Ed Brubaker era sia contento che sorpreso dell'adattamento della trama del suo "The Winter Soldier", compreso il ritorno di Bucky Barnes come il Soldato d'Inverno: "Ho avuto modo di andare ai Marvel Studios e leggere uno delle bozze dello script. Sono anche andato a cena con i registi Joe e Anthony Russo e abbiamo parlato del progetto e ho dato loro alcuni feedback su quello che mi piaceva e non mi piaceva o su quelle parti che secondo me non funzionavano. Voglio dire, lo script che ho letto era fantastico. Il tono e la roba su Bucky era così perfetta e proprio come la volevo, ero così entusiasta del risultato".



Nei fumetti Strucker in realtà ha sottoposto i suoi gemelli Andrea e Andreas ad un trattamento che ha dato loro dei superpoteri.



Joss Whedon ha diretto la scena di meta titoli di coda con il Barone Strucker, Quicksilver e Scarlet Witch che introduce Avengers: Age of Ultron.



La trama del film è basata sulle storie a fumetti "The Winter Soldier" e "The Ultimates".



Nei fumetti, il Soldato d'Inverno addestra Natasha Romanoff e i due alla fine sono coinvolti in una relazione romantica.



Robert Downey Jr . appare in un cameo: a 1:53:47 del film, quando gli Helicarriers stanno puntano sulla Avengers Tower, sulla parte destra dello schermo appare Downey che è l'obiettivo dell'attacco.



Ogni film di supereroi Marvel ha un tema principale: Iron Man e sequel (armi e tecnologia) / L'incredibile Hulk (mutazione ed energia nucleare) / Capitain America - Il Primo Vendicatore e sequel (sperimentazione e spionaggio) / Thor e sequel (mitologia e religione) / Guardiani Della Galassia (vita extraterrestre ed esseri cosmici) / Ant-Man (telepatia e controllo degli animali) / Doctor Strange (magia e stregoneria) / The Avengers (invasione aliena) / Avengers: Age of Ultron (Intelligenza Artificiale).



Il film costato 170 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 714.







La colonna sonora





Le musiche originali del film sono di Henry Jackman, tra le sue composizioni segnaliamo musiche per X-Men: L'inizio, G.I. Joe - La vendetta, Kick Ass 2 e il film d'animazione Ralph spaccatutto.







Il soldato d'inverno è un incrocio tra Robocop e Terminator quindi se fosse stato un altro film in costume, mi sarei impegnato in una partitura sinfonica tradizionale e sarebbe stato fantastico, ma per questo film non sarebbe stato appropriato a causa della natura del film. Se hai visto il film alcune di queste sequenze d'azione hanno un accento grave. Voglio dire c'è qualcosa di incredibilmente contemporaneo nel film. Anche se Capitan America ha ancora un set base di valori di supereroi che risalgono fino al Captain America tradizionale che tutti conosciamo, in particolare nel terzo atto del film emerge un film realista, il cinema contemporaneo evita molta dell'impronta fantasy e c'è davvero molto poco di nostalgico. E' molto più contemporaneo. E' quasi più vicino all'estetica de "Il cavaliere oscuro" più che di un classico come il "Superman" di Richard Donner e ciò si riflette nella musica. Ad esempio, il tema del malvagio "Soldato d'inverno" è incredibilmente privo di orchestrazione ed è molto brutale, molto elettronico, deliberatamente duro, implacabile e meccanizzato. Questo potrebbe rivelarsi uno shock per la gente. Henry Jackman

TRACK LISTINGS

1 Lemurian Star

2 Project Insight

3 The Smithsonian

4 An Old Friend

5 Fury

6 The Winter Soldier

7 Fallen

8 Alexander Pierce

9 Taking a Stand

10 Frozen in Time

11 Hydra

12 Natasha

13 The Causeway

14 Time to Suit Up

15 Into the Fray

16 Countdown

17 End of the Line

18 Captain America

19 It's Been a Long, Long Time - Harry James and His Orchestra

20 Trouble Man - Marvin Gaye

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.