City of Tiny Lights: trailer del thriller noir con Riz Ahmed

Di Pietro Ferraro venerdì 20 gennaio 2017

City of Tiny Lights: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller noir di Pete Travis nei cinema inglesi dal 7 aprile 2017.

Film Icon Distribution ha reso disponibile un trailer di City of Tiny Lights, un moderno noir ambientato a Londra diretto da Pete Travis (Dredd, Prospettive di un delitto). Il film è interpretato da Riz Ahmed (Rogue One, Jason Bourne, The OA) nei panni di un investigatore con un debole per la bottiglia la cui vita viene stravolta quando una escort d'alto bordo arriva nel suo ufficio in cerca di aiuto.

Basato sul romanzo omonimo del co-sceneggiatore Patrick Neate, il film è un ritratto unico di una Londra contemporanea narrata come una brulicante metropoli multiculturale dove nulla è come sembra.

City of Tiny Lights è interpretato anche da Billie Piper (Penny Dreadful, Diario di una squillo perbene, Yerma) come Shelley, l'amore di Tommy da tempo perduto; Cush Jumbo (Josephine and I, Finalmente maggiorenni) e Roshan Seth (Indian Suymmer, My Beautiful Laundrette). Il film debutta nei cinema inglesi il prossimo 7 aprile.

Tommy Akhtar (Riz Ahmed) è un fan del cricket, un devoto figlio di un padre malato e un investigatore privato fannullone. Ha un ufficio sopra una società di taxi, una passione per sigarette e bourbon, e una bussola morale perfettamente bilanciata che tiene nascosta dietro un cinismo tagliente. Quando Tommy una mattina entra nel suo ufficio trova la prostituita d'alto bordo Melody che è in cerca del suo aiuto e che gli stravolgerà la vita.





Fonte: Collider