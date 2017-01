American Fable: trailer del thriller fantasy di Anne Hamilton

Di Pietro Ferraro venerdì 20 gennaio 2017

American Fable: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thrilller fantasy di Anne Hamilton nei cinema americani dal 17 febbraio 2017.

Disponibile un primo trailer di American Fable, esordio della regista Anne Hamilton, svela un fantasy tinte horror ambientato nel Midwest rurale degli anni '80.

Proprio come in Il labirinto del fauno dove una giovane ragazza fugge dalle atrocità della sua realtà per entrare in un inquietante mondo di fantasia, American Fable racconta di una ragazzina di 11 anni di nome Gitty che vive in una fattoria e le cui fiabesche fantasie iniziano a sconfinare nella realtà.

American Fable debutta nelle sale americane il 17 febbraio. Nel cast figurano Peyton Kennedy, Richard Schiff, Kip Pardue e Marci Miller.

La trama ufficiale:

Un oscuro e misterioso sogno prende forma nel mezzo di una fattoria del Midwest americano in questo meravigliosa favola thriller. Con il sostentamento della sua famiglia messo in pericolo dalla crisi agricola degli anni '80, l'undicenne Gitty (Peyton Kennedy) si perde in un mondo di fantasia in cui rifugiarsi. Ma lei s'imbatte nella propria favola quando fa una scoperta sorprendente: un misterioso uomo ben vestito (Richard Schiff) è tenuto prigioniero in un silo della sua famiglia. E' l'inizio di un percorso labirintico che trasformerà e capovolgerà il mondo di Gitty costringendola a mettere in discussione la sua lealtà verso la propria famiglia. Il debutto della regista Anne Hamilton scatena un torrente di bellissime immagini, incredibilmente surreali mentre immerge gli spettatori nella fantasia di un bambino.





Fonte: Collider