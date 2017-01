Guardiani della galassia 2: foto dei nuovi set LEGO

Di Pietro Ferraro venerdì 20 gennaio 2017

Ayesha, Baby Groot, i Ravagers e alcune scene rivelate nei nuovi set LEGO dedicati al sequel "Guardiani della Galassia Vol. 2".

All'inizio di questa settimana, James Gunn regista di Guardiani della galassia Vol. 2 ha condiviso un paio di immagini delle nuove figure Funko Pop e Dorbz dedicate a Ego il pianeta vivente. Con la data di uscita del film fissata al 25 aprile abbiamo nuove immagini che riguardano ancora il merchandise legato al film, e questa volta si tratta di tre nuovi set LEGO con personaggi come Baby Groot, Ayesha e alcuni dei Ravagers.

Il sito Bleeding Cool ha pubblicato questa prima occhiata al set "Ayesha's Revenge / La vendetta di Ayesha", che fa riferimento al personaggio di Elizabeth Debicki con il set che comprende anche mini-figures di Star-Lord, Yondu e Baby Groot.

Ayesha pare sarà la nemesi principale di Guardiani della Galassia Vol. 2, ma ancora non è chiaro quale sia il motivo della vendetta annunciata dal set LEGO. Ayesha era un personaggio di primo piano nei fumetti ed era originariamente conosciuta come Paragon e con vari altri pseudonimi tra cui Kismet, J'Ridia Starduster o semplicemente "Her / Lei". Ayesha è nata da un esperimento dell'Enclave nel loro tentativo di creare un essere sovrannaturale tramite la Cittadella della Scienza. Il primo tentativo dell'organizzazione è stato "Him / Lui", altrimenti noto come Adam Warlock, poi sfuggito all'Enclave e datosi alla fuga.

Il secondo set è intitolato "Ravager Attack" e dispone di mini-figures di Taserface (Chris Sullivan), Mantis (Pom Klementieff) e Rocket Raccoon (Bradley Cooper). Questo set comprende anche unìastronave Ravager e un diorama con un albero.

Il terzo e ultimo set LEGO, "Milano vs The Abilisk", contrappone l'astronave di Star-Lord alla mostruosa creatura vista nel secondo trailer del film. Il set inlcude anche mini-figures di tutti i Guardiani ad eccezione di Rocket, con Gamora (Zoe Saldana), Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista) e Baby Groot (Vin Diesel a cui si aggiunge l'ultimo acquisto della squadra, la guerriera Nebula (Karen Gillan).

Fonte: Movieweb