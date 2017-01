IMP Awards 2016: votate il miglior poster action dell'anno

Di Carla Cigognini venerdì 20 gennaio 2017

Quale sarà il poster action più bello del 2016?

E dopo il sondaggio sui migliori poster horror del 2016, oggi è il momento delle locandine dei film d'azione. Ecco i candidati:

- Deadpool: Azione, commedia, e un po' di umorismo sessuale infantile. Che praticamente riassume sia il film sia il poster.

- Doctor Strange: I passi di eroe su un portale in un caleidoscopio di mondi.

- Il libro della giungla: Un'immagine meravigliosamente dettagliata di tutte le creature della giungla mentre Mowgli si trova faccia a faccia con King Louie.

- Now You Seen Me 2: guardiamo dall'alto il cast intrappolato all'interno di un labirinto di carte.

- The Legend of Tarzan: Questo design cattura meravigliosamente il conflitto di Tarzan nonostante cerchi di confondersi con le grandi scimmie.

Il vincitore secondo il sito IMP Awards sarà annunciato martedì 24 Gennaio.