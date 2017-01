Miguel Ferrer, George Clooney ricorda il cugino

Miguel Ferrer ricordato con affetto dal cugino George Clooney.

E' morto Miguel Ferrer, il ricordo di Blogo Si è spento all'età di 61 anni Miguel Ferrer, volto di Twin Peaks e Robocop. Mezza Hollywood ha voluto ricordare Miguel Ferrer, scomparso nella giornata di ieri all'età di 61 anni a causa di un maledetto cancro alla gola. Tra i tanti anche George Clooney, suo cugino, che ha voluto pubblicamente esprimere il proprio cordoglio, scrivendo queste parole ad Entertainment Weekly.

"Oggi la storia registrerà giganteschi cambiamenti nel nostro mondo, e a molti sfuggirà il fatto che accadranno nello stesso giorno in cui Miguel Ferrer ha perso la sua battaglia contro il cancro alla gola. Non passerà però inosservato alla sua famiglia. Miguel ha reso il mondo più luminoso e divertente, e la sua dipartita ha segnato la nostra famiglia così profondamente che gli eventi del giorno, (eventi monumentali), sembrano insignificanti al confronto. Ti vogliamo bene Miguel, e te ne vorremo sempre".

Parole al miele per un attore che è stato ricordato anche da Mark Frost, co-creatore di quel Twin Peaks che vide Ferrer interpretare l'agente dell'FBI Albert Rosenfield, e da Kyle MacLachlan, star della serie tv co-creata da David Linch.

Awful news...Miguel Ferrer is gone. Agent Rosenfield, I love you. RIP.

-Coop — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) 19 gennaio 2017

1) A death in the family: just learned we lost Miguel Ferrer today. Join me pls in sending sympathy to his wife and family. — Mark Frost (@mfrost11) 19 gennaio 2017

2) We go back to 1974. Broke in on the same show. Great talent, better man. Working & writing for him a highlight in every part of my life. — Mark Frost (@mfrost11) 19 gennaio 2017

3) Too soon, too soon, too soon. — Mark Frost (@mfrost11) 19 gennaio 2017

