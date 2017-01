Star Wars: nuovo epico fan trailer della saga introduce all'Episodio 8

Di Pietro Ferraro sabato 21 gennaio 2017

Un nuovo fan trailer della saga di Star Wars racconta la storia della famiglia Skywalker con la colonna sonora del sequel "Il risveglio della Forza".

Dopo 10 anni senza un film di Star Wars, siamo tornati in quella stessa iconica "galassia lontana lontana" l'anno scorso con Star Wars: Il risveglio della Forza a cui ha fatto seguito lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story uscito lo scorso mese. Entrambi i film sono stati grandi successi al box-office, inaugurando una nuova era per il fandom di Star Wars con vecchi e nuovi fan che continuano a rivisitare la trilogia originale e prequel. Ora invece di ricorrere ad una maratona di film, l'utente di YouTube Dylan Trost ha raccolto e montato insieme tutti gli 8 film della saga in un unico epico trailer.

Star Wars 7: in attesa del nuovo film abbiamo rivisto e recensito la trilogia originale In attesa di "Star Wars 7" di JJ Abrams, una recensione della trilogia originale di George Lucas.

Nel trailer ci sono filmati dai primi sette film, più un paio di stralci da Rogue One per un totale di due minuti e 17 secondi. Anche se il filmato non è necessariamente in ordine cronologico, il trailer parte con scene dal primo prequel del 1999 La minaccia fantasma, con riprese del maestro Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) che si scaglia contro Darth Maul (Ray Park ), per poi concentrarsi in gran parte sul percorso di Anakin Skywalker, interpretato da Jake Lloyd e Hayden Christensen, che conduce alla trilogia originale e quindi alle scene del sequel Il risveglio della Forza.

Anche se è stipare le storie raccontate in otto film in un video di due minuti è cosa impossibile, questo filmato mostra anche come alcuni elementi de Il risveglio della Forza si rispecchiano nella trilogia originale. La musica stessa è direttamente estratta dal terzo trailer dell'Episodio VII e il tutto è ben amalgamato e raggiunge il suo scopo ultimo, introdurre a Star Wars: Episodio VIII.

Star Wars 7: riflessioni sul sequel e recensione della trilogia prequel Star Wars 7 è nei cinema d'Italia e Blogo commenta il film e vi ripropone la Trilogia prequel.

Per coloro che non sono particolarmente appassionatI della trilogia prequel, vale la pena notare che Jar Jar Binks è assente dal trailer, con gran parte dei filmati della trilogia prequel incentrati sui duelli a fil di spada laser tra Qui-Gon Jinn e Darth Maul in La minaccia fantasma e Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e Anakin Skywalker (Hayden Christensen) in La vendetta dei Sith. Inoltre non ci sono molti filmati tratti da L'attacco dei cloni se non il duello tra il Conte Dooku (Christopher Lee) e Yoda (Frank Oz).

A dicembre di quest'anno uscirà Star Wars: Episodio VIII, con il primo trailer atteso al debutto nei prossimi mesi. Star Wars 8 sarà seguito dallo spin-off di Han Solo in sala dal 25 maggio 2018, esattamente 41 anni dopo l'uscita nelle sale di Una nuova speranza. Star Wars: Episodio IX debutterà nel 2019 e un terzo spin-off, che pare sarà incentrato su Boba Fett, sarà nei cinema per il 2020.

Fonte: Movieweb