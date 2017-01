Green Lantern Cops, la shortlist per il protagonista

Di Federico Boni sabato 21 gennaio 2017

Lanterna Verde torna in sala con l'annunciato reboot.

Green Lantern Corps, David Goyer alla sceneggiatura John Stewart sarà il primo supereroe afro-americano Dc Comics a sbarcare in sala. Chi prenderà il posto di Ryan Reynolds, nel 2011 disastroso Lanterna Verde? In casa DC Comics sono infatti intenzionati a far risorgere Green Lantern con un vero e proprio reboot, scritto da David Goyer e interpretato da John Stewart, primo supereroe afro-americano Dc, creato nel 1971 da Dennis O'Neil e Neal Adams. Al suo fianco troverà comunque spazio Hal Jordan, con alcuni divi hollywoodiani sul taccuino della Warner per indossarne gli abiti.

Tra i tanti, parola di The Wrap, si fanno spazio Tom Cruise, Joel McHale, Bradley Cooper, Armie Hammer, Jake Gyllenhaal e lo stesso Ryan Reynolds. Nessuno di questi attori è stato ancora contattato, perché saremmo alle primissime fasi produttive, ma lo studios ha ingranato la marcia nei confronti del progetto. Prima di scegliere Reynolds, oggi Deadpool, Bradley Cooper e Jared Leto vennero sondati per il ruolo di protagonista del film di Martin Campbell, interpretato inoltre da Peter Sarsgaard, Blake Lively, Mark Strong e Angela Bassett.

Peccato che Leto sia attualmente Joker, sempre per la DC, con Cruise impegnato nell'ipotetico franchise 'monster' Universal de La Mummia. Per Gyllenhaal sarebbe un esordio nel mondo dei cinecomics, mentre per Hammer, già The Lone Ranger, un ritorno. Il nuovo Lanterna Verde farà parte anche della Justice League.

Fonte: TheWrap