Il nuovo film di Kathryn Bigelow ha una data d'uscita

Di Federico Boni sabato 21 gennaio 2017

Kathryn Bigelow torna nelle sale d'America ad agosto.

Last Days - il corto animato sul bracconaggio di Kathryn Bigelow Kathryn Bigelow si fa 'animata' per dire basta al bracconaggio di elefanti Non ha ancora un titolo ma nel dubbio ha trovato una data d'uscita, il nuovo atteso film di Kathryn Bigelow. La Annapurna Pictures ha annunciato che la pellicola uscirà il 4 agosto prossimo. Il film porterà in sala le rivolte razziali che infiammarono Detroit nell'estate del 1967. 5 giorni che videro la città messa a ferro e fuoco.

Cast composto da John Boyega, Chris Chalk, Nathan Davis Jr., Kaitlyn Dever, Austin Hébert, Joseph David-Jones, Malcolm David Kelley, John Krasinski, Jacob Latimore, Anthony Mackie, Jason Mitchell, Hannah Murray, Ben O'Toole, Will Poulter, Jack Reynor, Algee Smith, Peyton Alex Smith, Jeremy Strong, Efraim Sykes e Leon Thomas III. Mark Boal, che ha scritto la sceneggiatura, e Colin Wilson produrranno il tutto insieme alla stessa regista e a Greg Shapiro, produttore esecutivo. La data di uscita coinciderà con il 50° anniversario delle rivolte.

Questo film è la seconda collaborazione tra la Annapurna, Boal e la Bigelow, 4 anni dopo Zero Dark Thirty. Nel 2010, come dimenticarlo, Kathryn è diventata la prima donna a vincere l'Oscar come miglior regista grazie a The Hurt Locker, premiato anche come miglior film.

Fonte: Comingsoon.net