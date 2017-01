Suicide Squad: nuova action figure di Harley Quinn versione "detenuta"

Di Pietro Ferraro domenica 22 gennaio 2017

La Harley Quinn di Margot Robbie in "Suicide Squad" ritratta in una nuova action doll by Hot Toys in una speciale versione "detenuta".

Nel cinecomic Suicide Squad, parte dell'Universo Esteso DC, Harley Quinn viene introdotta come una detenuta della prigione di Belle Reve dove viene arruolata in una task force segreta adibita a fare il lavoro sporco per il governo. Sensuale ma psicotica, la regina di Gotham City è inconfondibilmente la star in questa squadra di supercriminali e Hot Toys ha pensato bene di dedicare al personaggio di Margot Robbie una seconda action-doll stavolta con Harley Quinn in uno speciale costume da "detenuta".

Questa nuova figure da collezione realizzata in scala 1/6 (28,5 cm in altezza) dispone della consueta impressionante somiglianza con la sua controparte da grande schermo incluso make-up, un corpo con oltre 30 punti di articolazione per una posabilità illimitata, una divisa da detenuta nel tipico colore arancione e una varietà di accessori di cui Harley Quinn gode come detenuta privilegiata dopo aver portato a termine la sua prima missione nella "Task Force X".

Il costume della figure è composto da una camicia di colore arancione, una canotta bianca, un paio di pantaloni color arancio e un paio di pantofole pelose rosa rimovibili.

Gli accessori includono un set di 6 mani intercambiabili per le varie impugnature, una tazza di caffè con piattino, un libro, un telefono cellulare e un piedistallo con materasso rimovibile.

