Stasera in tv: "Outcast - L'ultimo templare" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 marzo 2019

Italia 1 stasera propone "Outcast - L'ultimo templare", film d'azione e avventura del 2014 diretto da Nick Powell e interpretato da Nicolas Cage e Hayden Christensen.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Nicolas Cage: Gallain (voce italiana di Pasquale Anselmo)

Hayden Christensen: Jacob (voce italiana di Francesco Pezzulli)

Liu Yifei: Lian

Andy On: Shing

Ji Ke Jun Yi: Mei

Andy On: Shing

Anoja Dias Bolt: Anika

Byron Lawson: Capitano Peng





La trama

Quando l'erede al trono imperiale diventa bersaglio di un tentativo di assassinio da parte di suo fratello maggiore, l'unica speranza del giovane principe è la protezione di sua sorella e l'aiuto del riluttante crociato Arken (Hayden Christensen), che stanco della guerra deve affrontare i suoi demoni personali e chiedere l'aiuto del leggendario crociato divenuto bandito, Gallain (Nicolas Cage), per riportare il principe sul trono che gli spetta.





Curiosità



Il film segna il debutto alla regi dello stuntman Nick Powell.



Nicolas Cage torna a vestire i panni di un cavaliere dopo L'ultimo dei templari mentre Hayden Christensen torna ad impugnare una spada dopo il ruolo dello Jedi Anakin Skywalker nella saga di Star Wars.



Il film è stato girato nella provincia cinese dello Yunnan.



Outcast ha fruito di un budget di 25 milioni di dollari.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore francese Guillaume Roussel (3 Days to Kill, Dream Team, French Connection).



TRACK LISTINGS:

1. Crusades

2. Outcast's Nightmare

3. Hero

4. Emperor's Death

5. The Prince Is in Danger

6. Dangerous Silk Road

7. Love

8. Training the Prince

9. Escape to the Forest

10. To the White Ghost

11. Mountain Fight

12. Gallain's Death

13. New Kingdom

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]