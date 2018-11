Stasera in tv: "Pan - Viaggio sull'isola che non c'è" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 17 novembre 2018

Italia 1 stasera propone "Pan - Viaggio sull'isola che non c'è", film fantasy del 2015 diretto da Joe Wright e interpretato da Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara e Levi Miller.

Cast e personaggi

Levi Miller: Peter Pan

Hugh Jackman: Barbanera

Garrett Hedlund: James Uncino

Rooney Mara: Giglio Tigrato

Adeel Akhtar: Spugna

Lewis MacDougall: Pennino

Amanda Seyfried: Mary

Nonso Anozie: Vescovo

Jack Charles: Piccola Pantera

Cara Delevingne: Sirene

Na Tae-joo: Kwahu

Kathy Burke: Madre Barnabas

Ami Metcalf: Sorella Thomas

Kurt Egyiawan: Murray

Paul Kaye: Mutti Voosht

Jack Lowden: Dobkin

Bronson Webbs: Steps

Doppiatori italiani

Leonardo Della Bianca: Peter Pan

Fabrizio Pucci: Barbanera

Andrea Mete: James Uncino

Chiara Gioncardi: Giglio Tigrato

Alessandro Quarta: Spugna

Mattia Fabiano: Pennino

Alessia Amendola: Mary

Alessandro Ballico: Vescovo

Luigi La Monica: Piccola Pantera

Paola Giannetti: Madre Barnabas

Trama e recensione

In una notte incredibile Peter viene trasportato dall’orfanotrofio dentro un mondo fantastico, popolato da pirati, guerrieri e fate, chiamato Neverland. E lì si ritrova a vivere straordinarie avventure e a combattere battaglie all’ultimo sangue nel tentativo si svelare l’identità segreta di sua madre, che lo aveva abbandonato tanto tempo prima, ed anche il suo posto in questa terra magica. con l'aiuto della guerriera Tiger Lily (Rooney Mara) e del suo nuovo amico di nome James Hook (Garrett Hedlund), Peter deve sconfiggere lo spietato pirata Barbanera (Hugh Jackman) per salvare L'isola che non c'è e scoprire il suo vero destino, diventare l’eroe che sarà conosciuto per sempre con il nome di Peter Pan.

Curiosità



Il film è una rivisitazione del classico "Peter Pan" di J. M. Barrie che porta sul grande schermo l'origine della leggenda del bambino che non vuole crescere



La sceneggiatura di questo film è stata inserita nella "Blacklist 2013" delle migliori sceneggiature in cerca in un produttore.



Levi Miller ha vinto un premio quando aveva 5 anni per aver interpretato Peter Pan ed è un fan del film Peter Pan di PJ Hogan.



Garrett Hedlund parla con entusiasmo del suo co-protagonista Hugh Jackman con cui ha realizzato diverse scene d'azione: "Hugh è sorprendente. Lui definisce uno standard per ogni giovane maschio. Mette il 110 per cento in ogni cosa che fa, compreso il fitness. Hugh e io ci siamo allenati con questo meraviglioso allenatore di nome David Kingsbury. Abbiamo condiviso alcune sessioni di palestra. E' molto difficile tenere il passo con lui, ma è bello vedere qualcuno che lavora così duramente, è stimolante".



Per trovare l'attore giusto per interpretare Peter, i realizzatori hanno esaminato migliaia di bambini nel Regno Unito, negli Stati Uniti, Canada e Australia prima di trovare Levi Miller.



Molte scene naturali del film sono state girate in Vietnam, nella grotta Son Doong nel Parco nazionale di Phong Nha-Ke Bang e nella città di Ninh Binh. Le scene riprese sono state poi modificate digitalmente in post-produzione.



Lupita Nyong'o e Adèle Exarchopoulos sono state considerate per il ruolo di Tiger Lily.



Nel mese di febbraio 2016, Rooney Mara ha rilasciato un'intervista al Telegraph in cui ha detto che lei (un'interprete bianca) si rammaricava di aver interpretato Tiger Lily (un personaggio nativo-americano) nel film Pan: "Io davvero odio, odio, odio aver preso parte a questa sorta di sbiancatura del cast. Davvero. Non voglio mai più ritrovarmi in una situazione del genere. Posso capire perché le persone erano sconvolte e frustrate...Se credo che tutti e quattro i protagonisti del film dovevano essere bianchi con i capelli biondi e gli occhi azzurri? No. Penso che invece servisse un po' di diversità.



A Javier Bardem è stato offerto il ruolo di Barbanera.



Joe Wright ha detto di aver accettato di girare il film per suo figlio Zubin.



Prima che Rooney Mara venisse scelta nel ruolo di Tiger Lily, l'attrice indiana e star di Bollywood Pooja Hegde era stata considerata per il ruolo.



Joe Wright è salito a bordo dopo il completamento della prima bozza della sceneggiatura.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 128.



La colonna sonora



Le musiche originali sono di John Powell (Hancock, Kung Fu Panda, P.S. I Love You, Dragon Trainer).

Dario Marianelli, assiduo collaboratore del regista Joe Wright e compositore premio Oscar di Espiazione (2007) e V per Vendetta (2005), era la prima scelta di Wright per comporre la musica del film, ma un dirigente di Warner Bros. ha trovato il lavoro completato di Marianelli insoddisfacente e inadeguato così il compositore ha abbandonato il film. Wright ha poi sostituito Marianelli con John Powell.



Quando Barbanera appare per la prima volta sullo schermo, tutta la comunità di minatori sta cantando "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana.



Quando sono in procinto di lanciare Pan fuori dalla nave, l'equipaggio sta cantando "Blitzkrieg Bop" dei Ramones.



TRACK LISTINGS:

1. Opening Overture 2:41

2. Air Raid / Office Raid 1:40

3. Kidnapped / Galleon Dog Fight 5:09

4. Floating / Neverland Ahoy! 2:29

5. Smells Like Teen Spirit (Cast) 2:11

6. Blitzkrieg Bop (Cast) 0:58

7. Murmurs of Love and Death 3:27

8. Mine Escape 5:01

9. Inverted Galleon 1:56

10. Neverbirds 1:54

11. Something's Not Right (Lily Allen) 3:20

12. Tramp Stamp 2:33

13. Origin Story 3:57

14. Pirates vs Natives vs Heroes vs Chickens 4:21

15. Crocodiles and Mermaids 3:23

16. A Warrior's Fate 4:10

17. Flying Ship Fight 7:23

18. A Boy Who Could Fly 5:10

19. Transfiguration 2:18

20. Fetching the Boys 3:10

21. Little Soldier (Lily Allen) 2:37.

