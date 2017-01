Split: la colonna sonora del film di M. Night Shyamalan

Di Pietro Ferraro lunedì 23 gennaio 2017

"Split" debutta nei cinema italiani il 26 gennaio e Blogo vi propone la colonna sonora del nuovo thriller di M. Night Shyamalan.

Il prossimo 26 gennaio debutta nei cinema italiani Split il nuovo thriller realizzato da M. Night Shyamalan con Jason Blum e la sua Blumhouse dopo il found-footage The Visit.

Split: recensione in anteprima del film M. Night Shyamalan Gli ottimi James McAvoy ed Anya Taylor-Joy protagonisti del film di M. Night Shyamalan. Leggete la nostra recensione di Split

La trama ci racconta di Kevin (James McAvoy), un ragazzo affetto da "Disturbo di personalità multipla" che sino ad ora ha palesato ben 23 diverse personalità, ma celata nell'ombra del suo subconscio traumatizzato c'è n'è una 24esima, mostruosa e spietata, pronta ad emergere e a dominare tutte le altre.

La colonna sonora di Split è stata affidata al compositore e direttore di bande musicali West Dylan Thorndson che torna a collaborare con M. Night Shyamalan che nel 2006 ha scelto la sua versione del classico "The Times They Are A'Changin" di Bob Dylan per il finale del suo film Lady in the Water.

Thordson ha inoltre musicato i drammi Foxcatcher - Una Storia Americana di Bennett Miller, Joy di David O. Russell e Dixieland di Hank Bedford, curato le musiche dei documentari The Art of Steal e The Atomic States of America e di tutti gli episodi della miniserie tv The Jinx - La vita e le morti di Robert Durst.

TRACK LISTINGS

1. Opening

2. What's Wrong With Barry?

3. Dr. Fletcher in Philadelphia

4. A Way Out

5. Dr. Fletcher and the World

6. What Are You up to, Dennis?

7. Casey Tells the Truth

8. Somebody Save Us

9. Last Rites

10. I Know You Want to Tell Me Something

11. There Are Things That Are Hard to Believe

12. I'm Really Sad You Feel This Way

13. Arrival

14. Meeting the Others

15. The Beast Is on the Move

16. Dr. Fletcher's Death

17. Casey Meets the Beast

18. Kevin Wendell Crumb

19. The Standoff

20. The Rise of the Beast

21. Rejoice

22. The Beast (Bonus Track)

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.