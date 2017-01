Zero Days: trailer e poster del documentario di Alex Gibney

Di Pietro Ferraro lunedì 23 gennaio 2017

Zero Days: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Alex Gibney nei cinema italiani dal 26 gennaio 2017.

I Wonder Pictures distribuirà nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio il documentario Zero Days di Alex Gibney che narra le genesi dello "Stuxnet", primo virus informatico creato a scopo bellico.

Stuxnet è un aggressivo virus informatico autoreplicante scoperto nel 2010. Commissionato anni prima dai governi degli Stati Uniti e di Israele per sabotare il programma nucleare iraniano. Questo complesso malware si è però diffuso in maniera incontrollabile, ben al di là del suo target designato. Il regista premio Oscar Alex Gibney racconta a passo di thriller un passaggio storico cruciale: la prima volta che uno stato sovrano ha creato un virus informatico con lo scopo esplicito di usarlo come arma contro una nazione ostile. E’ l’ora zero di un nuovo modo di fare guerra, lo spostamento dal conflitto del campo di battaglia all’anarchia virtuale di internet. E’ l’inizio delle cyberwar.

Alex Gibney Premio Oscar per Taxi to the Dark Side (2008) ha diretto anche i documentari Freakonomics (2010), We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks (2013) e Going Clear: Scientology e la prigione della fede (2015).

