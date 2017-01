God's Not Dead 2: trailer e poster del film con Melissa Joan Hart e Jesse Metcalfe

Di Pietro Ferraro lunedì 23 gennaio 2017

God's Not Dead 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Harold Cronk nei cinema italiani dal 2 marzo 2017.

Sulla scia di God's Not Dead, Dominus Production porta in Italia anche il sequel God's Not Dead 2 che affronta il delicato tema della difesa del diritto alla libertà di espressione. Il film sarà distribuito dal 2 Marzo in 30 città di lancio.

God's Not Dead 2, ispirato a numerose cause legali accadute negli Stati Uniti, affronta il delicato tema della difesa del diritto alla libertà di espressione e di opinione, spingendo a interrogarsi sui grandi valori della vita, per arrivare a chiedersi: quanto si è disposti a rischiare per difendere ciò in cui si crede?

L’ambientazione si sposta dal college del primo God's Not Dead, in cui un professore e uno studente di scontravano su fede e scienza, all’aula di un tribunale, dove un’insegnante di liceo, Grace Wesley (Melissa Joan Hart), viene chiamata in giudizio per aver fatto proselitismo in classe, rispondendo alla domanda di una studentessa sulla figura storica di Cristo. Per l’accusa, rappresentata da uno dei più prestigiosi avvocati americani (Ray Whise) tale accadimento dovrà servire a creare un precedente finalizzato alla rimozione di ogni argomentazione di fede dai luoghi pubblici. La difesa, affidata ad un giovane avvocato di ufficio (Jesse Metcalfe), con poca esperienza ma brillante e molto determinato, riserverà però alcuni colpi di scena. Con la colonna sonora dei Newsboys, God's Not Dead 2 è un film in cui s’intrecciano storia e attualità, fede e dubbio, spingendo adolescenti e adulti a interrogarsi sui temi più profondi dell’esistenza.

Alla regia Harold Cronk che torna dopo aver diretto l'originale God's Not Dead. Il cast include Melissa Joan Hart protagonista della serie tv Sabrina, vita da strega, Jesse Metcalfe (Un alibi perfetto), Ernie Hudson (Ghostbusters), il cantante Pat Boone, David A. R. White (Melrose Place), Hayley Orrantia (The Goldbergs), Ray Wise (Twin Peaks), Fred Thompson (Law & Order) e Sadie Robertson (Duck Dynasty: buzzurri e bizzarri).